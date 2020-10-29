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Виробляються токсини: ці продукти категорично не можна розігрівати

Четвер 29 жовтня 2020 08:01
Виробляються токсини: ці продукти категорично не можна розігрівати
Які продукти не можна розігрівати (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Фахівці назвали продукти, які не можна піддавати повторному підігріву

Лікарі розповіли про продукти, які категорично не можна розігрівати. Адже при повторній термічній обробці виробляється ряд шкідливих для здоров'я речовин.

Які продукти харчування при розігріванні стають канцерогенними, і в них виробляються токсини, пише from-ua.com.

Шпинат, буряк, селера

Ці продукти містять нітрати. І при дії мікроорганізмів і нагріванні вони стають нітритними сполуками, а далі - нітрозамінами. Останні дуже шкідливі і канцерогенні. Самим небезпечним тут є шпинат, його радять вживати тільки свіжим.

Гриби

Цей продукт легко змінює свій склад і після нагрівання стає шкідливим. Експерти не рекомендують повторний нагрів до понад 70 градусів.

Картопля

Картопля при нагріванні втрачає всі свої корисні властивості. Її рекомендують вживати в охолодженому вигляді після приготування. Саме в остиглій картоплі найбільше резистентного крохмалю, що працює як пробіотик.

М'ясо

Під час нагріванні м'ясо, як і гриби, змінює білковий склад. Після цього продукт стає важким, і, відповідно - токсичним для організму.

Крім того, до продуктів високого ризику належать такі продукти, як м'ясо птиці, варена та копчена риба, сирі або злегка відварені молюски, молочні продукти і страви, приготовлені з молока, сиру та яєць.

Раніше ми писали, які продукти категорично заборонено зберігати в холодильнику, тому що там вони тільки псуються.

Також повідомлялося, які продукти не можна гріти в мікрохвильовці, адже вони там перетворюються на отруту для організму.

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