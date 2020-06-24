Этим продуктам не место в холодильнике: они там только портятся

Каким продуктам не место в холодильнике (фото: freepik)

Специалисты назвали продукты, которые нельзя хранить в холодильнике

Некоторым продуктам противопоказано хранение в холодильнике. Хотя именно туда мы обычно их и помещаем, когда разбираем продуктовые сумки из магазинов и рынков.

Эксперты говорят, что ряд популярных среди украинцев продуктов под воздействием низких температур только теряет свои свойства, а некоторые портятся еще быстрее. Об этом пишет maximum.fm

На первом месте среди нежелательных гостей холодильника - бананы. Холод быстро "убьет" тропический фрукт, превратив в мягкую черную жижу. Лучше всего держать их при комнатной температуре в бумажном пакете, но не в полиэтиленовом. Если бананы уже дозревшие, плоды лучше отделить друг от друга, так они "продержатся" дольше.

Помидоры. Холод, безусловно сохраняет томаты, но низкая температура нарушает процесс созревания. Плоды становятся не такими вкусными и теряют характерную консистенцию. Это касается всех сортов помидоров - их лучше держать в сухом прохладном темном месте, а для дозревания летом - положить на подоконник на солнечной стороне.

Репчатый лук лучше не "знакомить" с холодильником, ведь там овощ растеряет все свои питательные свойства и станет мягким из-за влаги. Сухое темное пространство - лучший вариант для лука. А вот зеленый лук в холодильнике продержится дольше.

Для хранения картофеля холодильник тоже совершенно не подходит. Там картофельный крахмал очень быстро превращается в сахар. Вследствие потребление его в еду возникают скачки глюкозы в крови. Овощ лучше всего хранить в бумажном пакете в темном месте. Так картофель и сохранится дольше и полезнее будет.

Ни в коем случае нельзя хранить в холодильнике кофе. Зерна или молотый продукт впитывает запахи и влагу от всех продуктов, что его окружают. Достаточно поместить кофе в герметичный контейнер и хранить при комнатной температуре.

Авокадо, безусловно, можно хранить в холодильнике достаточно долго. Но из-за этого утеряется главное качество фрукта - его неповторимая консистенция, делающая плод таким вкусным. Авокадо нужно хранить при комнатной температуре, а чтобы ускорить его созревание, рядом можно держать яблоко.

Яйца также лучше хранить при комнатной температуре - таким образом они становятся более вкусными. И хотя в холодильниках всегда есть специальные контейнеры для хранения яиц, в супермаркетах они обычно находятся на обычных полках без охлаждения.

Холодильник не продолжит сохранение меда, а скорее вызовет его кристаллизацию, что ускорит окисление продукта. Мед лучше хранится при комнатной температуре и в темноте.

Апельсины также не любят холод, как и другие цитрусовые. Они содержат лимонную кислоту, которая не терпит пребывания в холоде. Хотите, чтобы апельсины были приятнее на вкус, не кладите их в холодильник.

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Автор: Styler