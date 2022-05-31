Выпускникам на заметку: лучшие университеты Украины по индексу Гирша

Первое место в рейтинге занимает Киевский национальный университет им. Шевченко. У этого учебного заведения самый высокий рейтинг.

На втором месте оказался Харьковский национальный университет им. Каразина.

Третье место занял Одесский национальный университет им. Мечникова. В прошлом году он занимал четвертое место.

Четвертую ступеньку занял Львовский национальный университет им. Франка. Год назад этот университет был на третьем месте.

На пятом месте среди лучших университетов Украины оказался Национальный университет "Киевский политехнический институт им. Сикорского".

Шестое место занял Черновицкий национальный университет им. Федьковича.

На седьмой позиции рейтинга расположился Сумской государственный университет. Заведение улучшило свои позиции на один пункт.

Восьмое место в рейтинге отдали Национальному университету "Львовская политехника". В прошлом году Львовская политехника была на 7 месте.

А Львовский национальный медицинский университет им. Данилы Галицкого - на девятом месте.

Замыкает десятку лучших университетов Украины Прикарпатский национальный университет им. Стефаника. Университет за год выбился в первую десятку и прыгнул сразу на две ступеньки вверх.

А вот так выглядит рейтинг лучших учебных заведений в Украине в 2022 году: