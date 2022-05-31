Выпускникам на заметку: лучшие университеты Украины по индексу Гирша

В Украине составили рейтинг лучших украинских заведений высшего образования по индексу Гирша. Показатель учитывается на многих данных, в том числе и научные публикации, цитирование.
Какие университеты в Украине лучшие в 2022 году, и какие стоит выбрать для поступления, рассказали на сайте Osvita.
Первое место в рейтинге занимает Киевский национальный университет им. Шевченко. У этого учебного заведения самый высокий рейтинг.
Напомним, ранее мы писали о том, как поступить в европейский университет во время войны.
А также рассказывали о том, как получить документ об образовании, если школа разрушена или находится в оккупации.