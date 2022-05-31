Випускникам на замітку: кращі університети України за індексом Гірша

Перше місце у рейтингу займає Київський національний університет ім. Шевченка. У цього навчального закладу найвищий рейтинг.

На другому місці опинився Харківський національний університет ім. Каразіна.

Третє місце зайняв Одеський національний університет ім. Мечникова. Минулого року він займав четверте місце.

Четверту сходинку зайняв Львівський національний університет ім. Франка. Рік тому цей університет був на третьому місці.

На п'ятому місці серед кращих університетів України виявився національний університет "Київський політехнічний інститут ім. Сікорського".

Шосте місце зайняв Чернівецький національний університет ім. Федьковича.

На сьомої позиції розташувався Сумський державний університет. Заклад поліпшив свої позиції на один пункт.

Восьме місце у рейтингу віддали національному університету "Львівська політехніка". Минулого року Львівська політехніка була на 7 місці.

А Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького - на дев'ятому місцю.

Замикає десятку кращих університетів України Прикарпатський національний університет ім. Стефаника. Університет за рік вибився в першу десятку і стрибнув відразу на дві сходинки вгору.

А ось так виглядає рейтинг кращих навчальних закладів в Україні у 2022 році: