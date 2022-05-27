Выплаты во время войны: кто может обратиться за дополнительной социальной помощью

Государственная социальная помощь назначается на весь период военного положения + 1 месяц после его окончания или отмены. Во время войны не нужно обращаться за переназначением такой помощи или подтверждать свое право на ее получение.

Кто имеет право на помощь

Согласно постановлению Кабинета Министров от 7 марта 2022 года № 214, на такую помощь имеют право:

Малообеспеченные семьи

Одинокие матери

Помощь на детей, которые находятся под опекой или попечительством

Пособие на детей с тяжелыми заболеваниями, но не установлена инвалидность

Помощь лицам, которые проживают постоянно с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства

Временная государственная помощь детям, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или их место жительства неизвестно.

Ежемесячное адресное пособие внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе и на оплату жилищно-коммунальных услуг

Временная государственная социальная помощь неработающим лицам, которые достигли общего пенсионного возраста, но не получили право на пенсионные выплаты.

Стоит отметить, что, если вы ранее были получателями государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию и лицам с инвалидностью и пропустили срок пересмотра - выплаты пособий не остановятся на период военного положения и через месяц после его окончания.

А после отмены военного положения нужно будет обратиться в органы социальной защиты для обновления документов и начислении помощи.

Кто сейчас имеет право на статус внутренне перемещенных лиц

Лица, которые переместились со временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь

Волынская область

Днепропетровская область

Донецкая область

Житомирская область

Запорожская область

Киевская область

г. Киев

Луганская область

Николаевская область

Одесская область

Сумская область

Харьковская область

Херсонская область

Черниговская область

В каком размере предоставляется социальная помощь

Ежемесячно для лиц с инвалидностью и детей - 3000 гривен.

Для всех остальных лиц - 2000 гривен.

Что нужно для получения помощи

Гражданам нужно встать на учет как внутренне перемещенные лица и получить соответствующую справку. А потом подать документы на получение помощи в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения или центра предоставления административных услуг.

Выплаты будут проводиться через АО "Ощадбанк" на банковский счет по стандарту IBAN - который получатель помощи укажет в заявлении.