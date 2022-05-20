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Оформить помощь 2000-3000 гривен снова можно в "Дії": кто имеет на это право

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Украина, Пятница 20 мая 2022 07:30
Оформить помощь 2000-3000 гривен снова можно в "Дії": кто имеет на это право Фото: в "Дію" вернули комплексную услугу для внутренне перемещенных лиц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство цифровой трансформации возобновило комплексную услугу для внутренне перемещенных лиц в "Дії". Украинцы снова могут оформить справку внутренне перемещенной лица и социальные выплаты для себя и своих детей онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

Услуга доступна для граждан, которые переместились с временно оккупированной территорий АР Крым и г. Севастополя, а также с территории громад, расположенных в районе проведения боевых действий, или которые находятся во временной оккупации.

Следует заметить, что перечень таких общин утверждает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий по согласованию с Министерством обороны Украины. Актуальный перечень можно найти по ссылке.

С мая получать ежемесячное пособие имеют право следующие категории лиц:

  • граждане, которые переместились с территорий, где ведутся боевые действия, или тех, которые находят во временной оккупации или в окружении (блокировании);
  • граждане, чье жилье разрушено или непригодно для проживания вследствие повреждения, и которые подали заявку на возмещение, в том числе через Единый государственный веб-портал электронных услуг.

Помощь на проживание для этих категорий внутренне перемещенных лиц предоставляется в следующих размерах:

  • для лиц с инвалидностью и детей - 3 000 гривен;
  • для других лиц - 2 000 гривен.

Кроме этого, единовременное пособие могут также получить лица, которые эвакуируются из районов проведения боевых действий. Такие выплаты проводит "Укрзализныця". А также единовременную помощь от местных властей получают лица, проживающие в деоккупированных регионах.

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Дия
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