Виплати під час війни: хто може звернутися за додатковою соціальною допомогою

Державна соціальна допомога призначається на весь період воєнного стану + 1 місяць після його закінчення або скасування. Під час війни не потрібно звертатися за перепризначенням такої допомоги або підтверджувати своє право на її отримання.

Хто має право на допомогу

Згідно з постановою Кабінету Міністрів від 7 березня 2022 року № 214, на таку допомогу мають право:

Малозабезпечені сім'ї

Самотні матері

Допомога на дітей, які перебувають під опікою або піклуванням

Допомога на дітей з важкими захворюваннями, але не встановлена інвалідність

Допомога особам, які проживають постійно з особою з інвалідністю I або II групи внаслідок психічного розладу

Тимчасова державна допомога дітям, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або їх місце проживання невідоме.

Щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі та на оплату житлово-комунальних послуг

Тимчасова державна соціальна допомога непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не отримали право на пенсійні виплати.

Варто зазначити, що, якщо ви раніше були одержувачами державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю і пропустили термін перегляду - виплати допомоги не зупиняться на період воєнного стану і через місяць після його закінчення.

А після скасування воєнного стану потрібно буде звернутися до органів соціального захисту для оновлення документів та нарахування допомоги.

Хто зараз має право на статус внутрішньо переміщених осіб

Особи, які перемістилися з тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополь

Волинська область

Дніпропетровська область

Донецька область

Житомирська область

Запорізька область

Київська область

м. Київ

Луганська область

Миколаївська область

Одеська область

Сумська область

Харківська область

Херсонська область

Чернігівська область

У якому розмірі надається соціальна допомога

Щомісяця для осіб з інвалідністю та дітей - 3000 гривень.

Для всіх інших осіб - 2000 гривень.

Що потрібно для отримання допомоги

Громадянам потрібно стати на облік як внутрішньо переміщені особи та отримати відповідну довідку. А потім подати документи на отримання допомоги до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення або центру надання адміністративних послуг.

Виплати будуть проводитися через АТ "Ощадбанк" на банківський рахунок за стандартом IBAN - який одержувач допомоги вкаже в заяві.