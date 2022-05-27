Виплати під час війни: хто може звернутися за додатковою соціальною допомогою

В Україні за останні три місяці було запущено кілька програм з матеріальної допомоги для жителів, які постраждали через військові дії. Це щомісячні виплати вимушеним переселенцям, компенсація за надання житла і робочих місць, виплата по Е-підтримка, допомога сім'ям з дітьми.
Однак частина сімей може звернутися за додатковою матеріальною допомогою. Хто має на неї право - читайте нижче.
Державна соціальна допомога призначається на весь період воєнного стану + 1 місяць після його закінчення або скасування. Під час війни не потрібно звертатися за перепризначенням такої допомоги або підтверджувати своє право на її отримання.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів від 7 березня 2022 року № 214, на таку допомогу мають право:
Варто зазначити, що, якщо ви раніше були одержувачами державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю і пропустили термін перегляду - виплати допомоги не зупиняться на період воєнного стану і через місяць після його закінчення.
А після скасування воєнного стану потрібно буде звернутися до органів соціального захисту для оновлення документів та нарахування допомоги.
Особи, які перемістилися з тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополь
Волинська область
Дніпропетровська область
Донецька область
Житомирська область
Запорізька область
Київська область
м. Київ
Луганська область
Миколаївська область
Одеська область
Сумська область
Харківська область
Херсонська область
Чернігівська область
Щомісяця для осіб з інвалідністю та дітей - 3000 гривень.
Для всіх інших осіб - 2000 гривень.
Громадянам потрібно стати на облік як внутрішньо переміщені особи та отримати відповідну довідку. А потім подати документи на отримання допомоги до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення або центру надання адміністративних послуг.
Виплати будуть проводитися через АТ "Ощадбанк" на банківський рахунок за стандартом IBAN - який одержувач допомоги вкаже в заяві.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що біженцям з прифронтових районів допомогу виплачують на вокзалах.
А також розповідали про те, хто може оформити отримання допомоги через додаток "Дія"