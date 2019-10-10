Выплаты для украинцев: кому ожидать повышения после индексации в октябре

В октябре в Украине ожидается повышение выплат для нескольких категорий граждан
В Украине ожидается повышение социальных выплат, пенсий и заработных плат для нескольких категорий украинцев после индексации доходов, которая произойдет в октябре в соответствии с законом №1282 – XII.
Как сообщает ТСН, ожидается индексация доходов украинцев на сумму около 250 гривен и это коснется некоторых пенсий, социальных выплат, а также зарплат.
"Именно на такую сумму произойдет индексация доходов уже в этом месяце. Увеличение коснется зарплат государственных работников, пенсий, алиментов, выплат по безработице и при производственных травмах. А также социальных выплат инвалидам детства и на содержание военных", - рассказали в студии "Сніданок 1+1".
Кому ожидать повышения выплат в октябре (Коллаж РБК-Украина)
Соответственно, ожидать повышения выплат следует таким категориям:
Сумма индексации заработной платы работника определяется как результат умножения суммы оплаты труда, которая подлежит индексации, на величину прироста индекса потребительских цен, разделенный на 100%.
Также стоит отметить, что сумма индексации будет насчитываться в соответствии с отработанным временем. Если работник отработал не полный рабочий день (был в отпуске или на больничном), то сумма индексации будет выплачена за отработанные дни и часы.