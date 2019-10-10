Виплати для українців: кому очікувати підвищення після індексації у жовтні

У жовтні в Україні очікується підвищення виплат для кількох категорій громадян
В Україні очікується підвищення соціальних виплат, пенсій і заробітних плат для декількох категорій українців після індексації доходів, яка відбудеться в жовтні згідно із законом №1282 – XII.
Як повідомляє ТСН, очікується індексація доходів українців на суму близько 250 гривень і це торкнеться деяких пенсій, соціальних виплат, зарплат.
"Саме на таку суму відбудеться індексація доходів вже в цьому місяці. Збільшення зарплат торкнеться державних працівників, пенсій, аліментів, виплат по безробіттю і при виробничих травмах. А також соціальних виплат інвалідам з дитинства та на утримання військових", - розповіли в студії "Сніданок 1+1".
Кому очікувати підвищення виплат у жовтні (Колаж РБК-Україна)
Відповідно, очікувати підвищення виплат варто таким категоріям:
Сума індексації заробітної плати працівника визначається як результат множення суми оплати праці, що підлягає індексації, на величину приросту індексу споживчих цін, поділений на 100%
Також варто зазначити, що сума індексації буде нараховуватися згідно з відпрацьованим часом. Якщо працівник відпрацював не повний робочий день (був у відпустці або на лікарняному), то сума індексації буде виплачена за відпрацьовані дні та години.