Виплати для українців: кому очікувати підвищення після індексації у жовтні

Кому очікувати підвищення виплат у жовтні (Колаж РБК-Україна)

У жовтні в Україні очікується підвищення виплат для кількох категорій громадян

В Україні очікується підвищення соціальних виплат, пенсій і заробітних плат для декількох категорій українців після індексації доходів, яка відбудеться в жовтні згідно із законом №1282 – XII.

Як повідомляє ТСН, очікується індексація доходів українців на суму близько 250 гривень і це торкнеться деяких пенсій, соціальних виплат, зарплат.

"Саме на таку суму відбудеться індексація доходів вже в цьому місяці. Збільшення зарплат торкнеться державних працівників, пенсій, аліментів, виплат по безробіттю і при виробничих травмах. А також соціальних виплат інвалідам з дитинства та на утримання військових", - розповіли в студії "Сніданок 1+1".

Кому очікувати підвищення виплат у жовтні (Колаж РБК-Україна)

Відповідно, очікувати підвищення виплат варто таким категоріям:

зарплата співробітників державних структур

пенсія за віком, інвалідності та втраті годувальника

аліменти, які нараховуються як відсоток від окладу

допомога для безробітних та тих, хто проходить перепідготовку

гроші на утримання військових

компенсація за отримані на виробництві травми або захворювання

компенсація інвалідам з дитинства, результатом недуги яких стали травми або захворювання матері на виробництві

Сума індексації заробітної плати працівника визначається як результат множення суми оплати праці, що підлягає індексації, на величину приросту індексу споживчих цін, поділений на 100%

Також варто зазначити, що сума індексації буде нараховуватися згідно з відпрацьованим часом. Якщо працівник відпрацював не повний робочий день (був у відпустці або на лікарняному), то сума індексації буде виплачена за відпрацьовані дні та години.