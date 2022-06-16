Выплаты украинским семьям от ЮНИСЕФ расширили: кому теперь дадут помощь

Кто теперь может подать запрос на получение помощи

Все украинские семьи, которые воспитывают троих и более детей до 18 лет

Семьи, у которых есть хотя бы один ребенок с инвалидностью до 18 лет

Как подать заявку на денежную помощь

Подать заявку на начисление денежной помощи от ЮНИСЕФ можно самостоятельно на сайте register.unicef.org - это единственный сайт для оформления помощи.

Семьям, которые отвечают новым критериям и уже ранее подавали заявку, снова регистрироваться не нужно. Их данные будут рассмотрены.

В Житомирской, Киевской и Кировоградской областях можно обратиться к социальным работникам, которые помогут зарегистрировать семьи, указанные в новых критериях программы.

Важно! Не подавайте заявки по несколько раз. Это увеличивает время для технического отбора и проверки на соответствие критериям программы, а это приводит к задержкам выплат.

Как проходит рассмотрение заявки

Технический отбор. Проверяется наличие всех обязательных данных и отсутствие технических ошибок. Если все документы указаны верно и ошибок нет, то заявителю придет на указанный в заявке номер телефона сообщение с номером 4224. Отбор длится в среднем около двух недель.

Отбор на соответствие критериям. Каждая семья, которая подходит по критериям программы, получит денежную помощь. Заявителям придет сообщение о денежном переводе с просьбой подтвердить получение платежа.

Важные условия получения помощи от ЮНИСЕФ

1. Семьи могут получать помощь вне зависимости от наличия статуса ВПЛ (внутренне перемещенного лица)

2. Семьи могут получать помощь независимо от региона, где находятся

3. Не смогут получить помощь те семьи, которые не соответствуют критериям или которые ранее уже получили помощь от ЮНИСЕФ или по программам другой международной гуманитарной организации после 24 февраля 2022 года.

4. Заполнение формы заявки не гарантирует автоматически, что вы сможете получить денежную помощь.

Размеры помощи от ЮНИСЕФ

Сумма денежной помощи составляет 2220 гривен на одного человека в месяц. Выплаты даются ограничено - не более пяти членам семьи.

Семья получает одноразовую сумму на указанный в заявке банковский счет. Идентификационный код и номер счета в формате IBAN должен принадлежать одному человеку, который указан в заявке как получатель. Ошибки во внесении этих данных могут повлечь задержку выплат.

Если у вас семья из 4 человек (мама+3 детей), то месячная выплата составит 8880. Так как помощь выплачивается сразу за три месяца - на счет должно прийти 26 640 гривен.