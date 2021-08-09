Выплаты для школьников к 1 сентября: как получить и кому их дадут

Школьники из малообеспеченных и многодетных семей смогут получить единовременные выплаты к началу учебного года в размере 2 тысяч гривен. Обладателями такой помощи в 2021 году станет 145 тысяч детей.
Как будет оформляться такая помощь и кто сможет ее получить, рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.
Дополнительную помощь к началу учебного года получат 145 тысяч детей в Украине, которые воспитываются в малообеспеченных и многодетных семьях. Каждый ребенок в таких семьях получит по 2 тысячи гривен.
Единственное условие – каждый ребенок должен достичь по состоянию на 1 августа возраста от 6 до 18 лет (включительно).
По словам премьер-министра, родителям не нужно подавать никаких документов и заявлений.
"Никаких обращений подавать не нужно. Выплаты будут проведены органами социальной защиты населения. Общий размер программы составит 290 млн гривен. Эти средства помогут семьям собрать детей в школу и купить необходимые вещи", - подчеркнул Денис Шмыгаль.
Стоит отметить, что такие единовременные выплаты не будут учитываться во время назначения социальных пособий и субсидий.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине пообещали поднять пенсии в два раза нескольким категориям.
А также рассказывали о том, что в правительстве Украины готовятся поднять выплаты при рождении ребенка до 150 тысяч гривен.