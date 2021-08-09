Выплаты для школьников к 1 сентября: как получить и кому их дадут

Кто сможет получить помощь в размере 2 тысяч гривен

Дополнительную помощь к началу учебного года получат 145 тысяч детей в Украине, которые воспитываются в малообеспеченных и многодетных семьях. Каждый ребенок в таких семьях получит по 2 тысячи гривен.

Единственное условие – каждый ребенок должен достичь по состоянию на 1 августа возраста от 6 до 18 лет (включительно).

Как получить помощь

По словам премьер-министра, родителям не нужно подавать никаких документов и заявлений.

"Никаких обращений подавать не нужно. Выплаты будут проведены органами социальной защиты населения. Общий размер программы составит 290 млн гривен. Эти средства помогут семьям собрать детей в школу и купить необходимые вещи", - подчеркнул Денис Шмыгаль.

Стоит отметить, что такие единовременные выплаты не будут учитываться во время назначения социальных пособий и субсидий.