Выплаты при рождении ребенка планируют увеличить: названы суммы и сроки

В Украине планируют увеличить выплаты при рождении ребенка. Молодым родителям начнут выплачивать по 50 тысяч гривен. Соответствующее решение уже приняли в Кабинете министров.

Что это за законопроект и когда он вступит в действие, сообщили на Урядовом портале.

Законопроект об увеличении помощи семьям с новорожденными детьми разработали в Министерстве социальной политики, а потом поддержали в Кабмине.

Для того чтобы он вступил в действие, его должны также поддержать в Верховной Раде.

Как отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, этот документ позволит повысить выплаты с 1 января 2022 года с 41 тысячи гривен до 50 тысяч гривен.

Также он анонсировал повышения выплат в 2023 году, в соответствии с прогностическими показаниями инфляции. Одновременно с этим будут проводиться мероприятия для улучшения медицины для детей, стройка новых детских садов и школ, а молодым родителям дадут возможность получить собственное жилье в рамках программы льготной ипотеки.

Согласно документу, родители не смогут получить всю сумму сразу. Четверть от суммы будет выплачиваться единовременно сразу после появления ребенка на свет, а остальную сумму поделят на три года и будут выплачивать равными частями ежемесячно.