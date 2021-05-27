Выплаты при рождении ребенка планируют увеличить: названы суммы и сроки
В Украине планируют увеличить выплаты при рождении ребенка. Молодым родителям начнут выплачивать по 50 тысяч гривен. Соответствующее решение уже приняли в Кабинете министров.
Что это за законопроект и когда он вступит в действие, сообщили на Урядовом портале.
Законопроект об увеличении помощи семьям с новорожденными детьми разработали в Министерстве социальной политики, а потом поддержали в Кабмине.
Для того чтобы он вступил в действие, его должны также поддержать в Верховной Раде.
Как отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, этот документ позволит повысить выплаты с 1 января 2022 года с 41 тысячи гривен до 50 тысяч гривен.
Также он анонсировал повышения выплат в 2023 году, в соответствии с прогностическими показаниями инфляции. Одновременно с этим будут проводиться мероприятия для улучшения медицины для детей, стройка новых детских садов и школ, а молодым родителям дадут возможность получить собственное жилье в рамках программы льготной ипотеки.
Согласно документу, родители не смогут получить всю сумму сразу. Четверть от суммы будет выплачиваться единовременно сразу после появления ребенка на свет, а остальную сумму поделят на три года и будут выплачивать равными частями ежемесячно.
Напомним, ранее мы писали о том, сколько раз в 2021 году будут поднимать украинцам пенсионные выплаты.
А также рассказывали о том, что в Украине поднимут выплаты для детей с инвалидностью.