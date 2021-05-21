В Украине возрастут выплаты детям с инвалидностью: Рада одобрила закон

В Украине на 50% увеличат размер социальной помощи детям с инвалидностью , пострадавшим от взрывоопасных предметов. Соответствующий законопроект Кабинета министров Верховная рада приняла во втором чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Законопроект №3573 о внесении изменения в статью 2 закона "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью" поддержали 305 нардепов.

По результатам исследований Датского Совета по делам беженцев, 111 детей получили ранения от мин или взрывоопасных предметов.

"Размер государственной соцпомощи на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, инвалидность которых связана с ранением или другим повреждением здоровья от взрывоопасных предметов, с учетом всех надбавок, повышений и других доплат, в том числе предусмотренных КМУ, повышается на 50 процентов размера госсоцпомощи на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет", - гласит текст закона.

Указано, что связь инвалидности с ранением или другим повреждением здоровья от взрывоопасных предметов, полученным ребенком, будут устанавливать врачебно-консультативные комиссии учреждений здравоохранения в порядке, определенном правительством.

Реализация закона потребует дополнительных расходов из государственного бюджета.

"По предварительным расчетам объем средств, необходимых для выплаты повышенного размера государственной социальной помощи детям с инвалидностью, пострадавшим от взрывоопасных предметов, составит 783,10 тыс. грн ежегодно", - отмечалось в пояснительной записке.

В случае подписания закон вступит в силу уже с 1 июля этого года.