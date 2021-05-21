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В Украине возрастут выплаты детям с инвалидностью: Рада одобрила закон

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Украина, Пятница 21 мая 2021 12:59
В Украине возрастут выплаты детям с инвалидностью: Рада одобрила закон Фото: Рада увеличила размер соцпомощи детям с инвалидностью, пострадавшим от мин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине на 50% увеличат размер социальной помощи детям с инвалидностью, пострадавшим от взрывоопасных предметов. Соответствующий законопроект Кабинета министров Верховная рада приняла во втором чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Законопроект №3573 о внесении изменения в статью 2 закона "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью" поддержали 305 нардепов.

По результатам исследований Датского Совета по делам беженцев, 111 детей получили ранения от мин или взрывоопасных предметов.

"Размер государственной соцпомощи на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, инвалидность которых связана с ранением или другим повреждением здоровья от взрывоопасных предметов, с учетом всех надбавок, повышений и других доплат, в том числе предусмотренных КМУ, повышается на 50 процентов размера госсоцпомощи на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет", - гласит текст закона.

Указано, что связь инвалидности с ранением или другим повреждением здоровья от взрывоопасных предметов, полученным ребенком, будут устанавливать врачебно-консультативные комиссии учреждений здравоохранения в порядке, определенном правительством.

Реализация закона потребует дополнительных расходов из государственного бюджета.

"По предварительным расчетам объем средств, необходимых для выплаты повышенного размера государственной социальной помощи детям с инвалидностью, пострадавшим от взрывоопасных предметов, составит 783,10 тыс. грн ежегодно", - отмечалось в пояснительной записке.

В случае подписания закон вступит в силу уже с 1 июля этого года.

Напомним, за основу этот закон Рада приняла в начале декабря 2020 года.

Как писало РБК-Украина, в начале июня прошлого года Кабмин внес этот проект в Раду.

Так, заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов заявил, что на Донбассе с начала вооруженного конфликта погибли 34 ребенка. Еще около 100 детей получили ранения, 18 из них - инвалидность.

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