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Пенсии в Украине повысят: кому дадут доплаты и когда

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Воскресенье 23 мая 2021 11:49
Пенсии в Украине повысят: кому дадут доплаты и когда Пенсии в Украине в 2021 году (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Пенсии в Украине повысят в 2021 году еще несколько раз и ближайшее повышение ожидается с 1 июля. По закону стоит ожидать надбавки не менее 40% украинским пенсионерам. Небольшую надбавку стоит ожидать тем, кому в 2020 году не производили никаких индексаций.

Кому повысят пенсии с 1 июля, кому повезет с доплатами и на сколько увеличатся доходы пенсионеров, рассказали в ТСН.

Как объяснила министр социальной политики Украины Марина Лазебная, в июле начнут получать ежемесячную доплату почти полмиллиона украинцев.

"Надбавку в сто гривен получат только те, кому в прошлом году не делали индексацию пенсий. Это почти полмиллиона украинских пенсионеров. Мы знаем эту категорию людей. Когда делали индексацию в марте для 8 млн людей, я знала, что есть еще полмиллиона таких людей. Мы для них также определили ежемесячную доплату по 100 гривен", - рассказала министр.

До двух тысяч гривен в Минсоцполитики планируют повысить пенсии инвалидам первой группы, и на 40% поднимут выплаты ликвидаторам ЧАЭС с инвалидностью.

Кроме того, с 1 июля в Украине снова поднимается прожиточный минимум и автоматически будут повышаться все выплаты, которые к нему привязаны.

Сумма прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, поднимется с 1 июля с 1769 гривен до 1854 гривен.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцам на пенсии хотят разрешить варить самогон и выращивать марихуану.

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