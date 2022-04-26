Выплаты для переселенцев будут сокращать: кто может оказаться без финансовой помощи

Выплаты для вынужденных переселенцев с мая начнут сокращать. Некоторые жители Украины могут остаться без материальной поддержки, так как власти планируют сократить перечень категорий.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире национального телемарафона.

Кто может остаться без финансовой помощи

По словам Лазебной, выплаты будут получать только ВПЛ (внутренне перемещенные лица), которые проживают в зоне боевых действий и вернуться домой они не могут. А также те, у кого повреждено имущество.

"Сейчас есть много людей, которые возвращаются домой в безопасные места. Таким людям будут выплаты прекращаться", - подчеркнула Лазебная.

Ожидается, что выплаты некоторым категориям прекратят выплачивать уже в мае.

Как продлить выплаты вынужденным переселенцам

Регистрация внутренне перемещенных лиц началась с 13 марта и продолжается до сих пор. Все, кто вынужден был уехать из своего дома из-за военных действий, имеет право на ежемесячную помощь в размере 2 тысяч гривен на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка.

После получения статуса внутренне перемещенного лица (ВПЛ) украинцы имеют право подать заявку на оформление денежной помощи, а также на продление выплат.

Подать заявку можно с помощью портала "Дия":

Зайдите на сайт в меню "Услуги" и авторизуйтесь

Если ранее вы не получали услугу – она будет в меню недоступна

Если вы уже получали выплаты – выбирайте "Заявление на продление финансовой помощи ВПЛ"

Проверьте корректность данных в пользовательском профиле. Если нужно - внесите изменения.

Проверьте ваше заявление, создайте электронную подпись и отправьте.

Ваше заявление будет рассмотрено в течение 10 дней и по истечении срока поступит сообщение о назначении выплат, или отказе. Сообщение может прийти на электронную почту или же отобразится в вашем личном кабинете на портале "Дия".

Важно! Заполнять новое заявление нужно не раньше, чем за 15 дней до истечения текущего срока. Если ранее помощь не назначали по причине каких-либо изменений – обратитесь в ближайшее отделение социальной защиты населения, местный ЦНАП.