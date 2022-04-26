ru ua
Вт, 26 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Виплати для переселенців скорочуватимуть: хто може опинитися без фінансової допомоги

Новость на русском →
Вівторок 26 квітня 2022 09:12
Виплати для переселенців скорочуватимуть: хто може опинитися без фінансової допомоги Фото: в Україні можуть скоротити виплати вимушеним переселенцям (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Виплати для вимушених переселенців з травня почнуть скорочувати. Деякі жителі України можуть залишитися без матеріальної підтримки, оскільки влада планує скоротити перелік категорій.

Про це повідомила Міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі національного телемарафону.

Хто може залишитися без фінансової допомоги

За словами Лазебної, виплати отримуватимуть тільки ВПО (внутрішньо переміщені особи), які проживають в зоні бойових дій і повернутися додому вони не можуть. А також ті, у кого пошкоджено майно.

"Зараз є багато людей, які повертаються додому в безпечні місця. Таким людям будуть виплати припинятися", - підкреслила Лазебна.

Очікується, що виплати деяким категоріям припинять виплачувати вже в травні.

Як продовжити виплати вимушеним переселенцям

Реєстрація внутрішньо переміщених осіб розпочалася з 13 березня і триває досі. Всі, хто змушений був виїхати зі свого будинку через військові дії, має право на щомісячну допомогу в розмірі 2 тисяч гривень на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину.

Після отримання статусу внутрішньо переміщеної особи (ВПО) українці мають право подати заявку на оформлення грошової допомоги, а також на продовження виплат.

Подати заявку можна за допомогою порталу "дія":

  • Зайдіть на сайт в меню "Послуги" і авторизуйтесь
  • Якщо раніше ви не отримували послугу – вона буде в меню недоступна
  • Якщо ви вже отримували виплати - вибирайте "Заяву на продовження фінансової допомоги ВПО"
  • Перевірте коректність даних в призначеному для користувача профілі. Якщо потрібно - внесіть зміни.
  • Перевірте вашу заяву, створіть електронний підпис і відправте.

Ваша заява буде розглянута протягом 10 днів і після закінчення терміну надійде повідомлення про призначення виплат, або відмову. Повідомлення може прийти на електронну пошту або ж відобразиться у Вашому Особистому кабінеті на порталі "дія".

Важливо! Заповнювати нову заяву потрібно не раніше, ніж за 15 днів до закінчення поточного терміну. Якщо раніше допомогу не призначали через будь-які зміни - зверніться до найближчого відділення соціального захисту населення, місцевого ЦНАПу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як переселенці можуть отримати додаткові виплати на дітей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Біженці Переселенці з Донбасу выплаты
LITE
Українська блогерка поширює фейки про ЗСУ і вирішила втекти в РФ
Українська блогерка поширює фейки про ЗСУ і вирішила втекти в РФ