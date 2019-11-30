Украинцы станут получать намного больше: кому повезет

Пособие по безработице в Украине (коллаж РБК-Украина)

В Украине увеличится сумма пособий по безработице

Пособие по безработице в Украине существенно вырастет для тех, кто получает максимально возможную сумму выплаты. Увеличение произойдет с 1 декабря и связано оно с увеличением прожиточного минимума. О том, как изменится размер выплат по безработице в Украине рассказывает УНИАН.

Как сообщается, сейчас прожиточный минимум на одного человека для трудоспособных лиц составляет 2 007 грн, а с 1 декабря он увеличится до 2 102 грн. В результате те, кто получает максимально возможную помощь по безработице с 1 декабря будут получать 8 408 грн в месяц. Это составляет 4 прожиточных минимума.

Ранее максимальный размер помощи по безработице равнялся 8 028 грн.

Стоит отметить, что максимально возможная помощь рассчитывается в процентном соотношении от среднего дохода за последние 6 месяцев работы. При этом отмечается, что без изменений останется величина минимальной помощи по безработице.

Пособие по безработице в Украине (коллаж РБК-Украина)

Ранее изменения коснулись порядка начисления субсидий.

Напомним, что получателей льгот и субсидий будут проверять по-новому.