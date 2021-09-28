Украинцы получат доплату к пенсии: кому и когда дадут по 400 грн

Новые выплаты будут ежегодными. При этом минимальный размер пенсионной выплаты составит 2500 грн.

Интересно, что надбавку хотели ввести еще летом этого года, но из-за нехватки средств пришлось все перенести на второй месяц осени.

Отметим, что с апреля 2020 года доплату в размере 500 гривен ежемесячно уже получают пенсионеры, возраст которых превышает 80 лет. Данные выплаты будут продолжены и в 2022 году.

По состоянию на 1 августа 2021 года размер средней пенсии в Украине составлял 3886 гривен.