Вынесли даже унитаз с раковиной: в Ирпене семья квартирантов "обнесла" квартиру

В Ирпене Киевской области "предприимчивая" семья сняла квартиру, а потом просто вынесла из нее всю бытовую технику и мебель.

О таком вопиющем факте рассказали в одном из столичных Telegram-каналов.

Детали скандала

Муж с женой решили арендовать квартиру в Ирпене и подзаработать во время войны.

Квартиранты не просто демонтировали все встроенные шкафы, технику и кухню, а сняли унитаз, раковину, дверь, плинтус и даже счетчики. Все это они перевезли к себе в село.

Так выглядела съемная квартира до квартирантов (Telegram/Киевский движ)

Так она выглядит после квартирантов (Telegram/Киевский движ)

Полиция открыла дело

Полицейские открыли уголовное производство. Подозреваемая Ирина Кашпуровская и Александр Гречко сейчас объявлены в розыск.

Подозреваемая Ирина Кашпуровская сейчас в розыске (Telegram/Киевский движ)