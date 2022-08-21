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В Днепре похитительницу туи примотали скотчем к столбу: фото "самосуда"

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Днепр, Воскресенье 21 августа 2022 17:34
В Днепре похитительницу туи примотали скотчем к столбу: фото "самосуда" Фото: полицейские в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Днепре женщина попыталась утащить куст туи, но была за этим занятием замечена прохожими. Бдительные граждане вызвали правоохранителей, а до их приезда, чтобы похитительница растения не сбежала, примотали ее к столбу скотчем.

Об этом 21 августа передает Telegram-канал "Днепр Оперативный".

Инцидент произошел на улице Калиновой в Индустриальном районе города.

"Неравнодушные прохожие вызвали полицию, чтобы женщина не убежала, ее по традиции привязали к столбу. Там она ждала приезда полиции", - говорится в публикации.

Также в сети выложили фото с места происшествия и демонстрацией подобного "самосуда" над цветочной воровкой.

На снимке видно, что гражданка примотана скотчем к столбу, стоя к нему лицом и обхватив руками. У ее ног заметен тот самый куст туи с палисадника, который женщина уже упаковала в пакет, намереваясь утащить с собой.

В Днепре похитительницу туи примотали скотчем к столбу: фото &quot;самосуда&quot;

В Днепре люди примотали скотчем к столбу похитительницу куста туи (фото: t.me/dnepr_operativ)

Отметим, что ранее летом жители Днепропетровской области проучили воришку, который пытался стащить упаковку крекеров в продуктовом магазине. Тогда в Каменском бдительная продавщица заметила горе-вора, и вместе с охранником его задержала. Вместе с прохожими тогда было принято решение устроить молодому клептоману показательную экзекуцию со "столбом позора".

Напомним также, перед этим жителей украинских городов предупредили о метках, которые оставляют на квартирах мародеры.

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Днепр самосуд
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