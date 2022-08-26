Винесли навіть унітаз з раковиною: в Ірпені сім'я квартирантів "обнесла" квартиру

В Ірпені Київської області "заповзятлива" сім'я винайняла квартиру, а потім просто винесла з неї всю побутову техніку і меблі.

Про такий кричущий факт розповіли в одному зі столичних Telegram-каналів.

Деталі скандалу

Чоловік з дружиною вирішили орендувати квартиру в Ірпені і підзаробити під час війни.

Квартиранти не просто демонтували всі вбудовані шафи, техніку і кухню, а зняли унітаз, раковину, двері, плінтус і навіть лічильники. Все це вони перевезли до себе в село.

Так виглядала знімна квартира до квартирантів (Telegram / Київський двіж)

Так вона виглядає після квартирантів (Telegram / Київський двіж)

Поліція відкрила справу

Поліцейські відкрили кримінальне провадження. Підозрювана Ірина Кашпуровська та Олександр Гречко зараз оголошені в розшук.

Підозрювана Ірина Кашпуровська зараз у розшуку (Telegram / Київський двіж)