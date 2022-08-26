Винесли навіть унітаз з раковиною: в Ірпені сім'я квартирантів "обнесла" квартиру
В Ірпені Київської області "заповзятлива" сім'я винайняла квартиру, а потім просто винесла з неї всю побутову техніку і меблі.
Про такий кричущий факт розповіли в одному зі столичних Telegram-каналів.
Деталі скандалу
Чоловік з дружиною вирішили орендувати квартиру в Ірпені і підзаробити під час війни.
Квартиранти не просто демонтували всі вбудовані шафи, техніку і кухню, а зняли унітаз, раковину, двері, плінтус і навіть лічильники. Все це вони перевезли до себе в село.
Так виглядала знімна квартира до квартирантів (Telegram / Київський двіж)
Так вона виглядає після квартирантів (Telegram / Київський двіж)
Поліція відкрила справу
Поліцейські відкрили кримінальне провадження. Підозрювана Ірина Кашпуровська та Олександр Гречко зараз оголошені в розшук.
Підозрювана Ірина Кашпуровська зараз у розшуку (Telegram / Київський двіж)
Нагадаємо, що у Дніпрі викрадачку туї примотали скотчем до стовпа.
Також ми писали, що жителів українських міст попередили про мітках, які залишають на квартирах мародери.