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Выкладывается на полную: под Ровно учительница забралась на парту во время рассказа про Майдан

Автор: Роман Мирончук

В Александрийском лицее Ровенской области учительница оригинально подходит к ведению предмета. Женщина надела камуфляж, вылезла на парту и рассказывала детям о Революции Достоинства.

Видео с учительницей опубликовали в Instagram-аккаунте "rivne_1283".

"Когда любишь свою работу", - так подписали это видео.

Стоит отметить, что метод преподавания учительницы вызвал неоднозначную реакцию у пользователей сети. Некоторые считают, что это очень интересно и они сами бы хотели посетить ее урок. Кто-то же думает, что такое просто недопустимо, но таких людей меньшинство.

  • Человек выкладывается на полную, а вам лишь бы опорочить учителя!
  • Современным детям нужно такие революционные решения! Учитель молодец. Дети точно запомнят тему, если не всю, то о революции однозначно. Не знаю дальнейшего развития, но поддерживаю такое начало урока;
  • Может удалите пост, потому что жалко человека, еще уволят;
  • Мы все очень любим эту учительницу. Оригинальный подход проведения урока. Даже самые сложные темы преподает (если не понимаем - поет) УРА. Пусть другие учителя равняются на это замечательный пример;
  • Надеюсь не уволят. Потому что учительница реально классная;
  • Дурдом и такие учат наших детей;
  • Ужас. Кто детей учит;
  • Вот это я понимаю интересный урок, к такому учителю хочется идти! Молодец, креативно.

Напомним, в Сумах разгорается скандал из-за учителя, призвавшего детей праздновать 23 февраля.

Мы также писали о том, что известная на всю Украину учительница уволилась со школы из-за издевательства коллег.

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Новости Украины Ровенская областьучитель
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