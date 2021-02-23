Викладається на повну: під Рівним вчителька забралася на парту під час розповіді про Майдан

У Олександрійському ліцеї Рівненської області вчителька оригінально підходить до ведення предмета. Жінка одягла камуфляж, вилізла на парту і розповідала дітям про Революції Гідності.
Відео з вчителькою опублікували в Instagram-акаунті "rivne_1283".
"Коли любиш свою роботу", - так підписали це відео.
Варто зазначити, що метод викладання вчительки викликав неоднозначну реакцію у користувачів мережі. Деякі вважають, що це дуже цікаво і вони самі хотіли б відвідати її урок. Хтось думає, що таке просто неприпустимо, але таких людей меншість.
Нагадаємо, в Сумах розгорається скандал через вчителя, який закликав дітей святкувати 23 лютого.
Ми також писали про те, що відома на всю Україну вчителька звільнилася зі школи через знущання колег.