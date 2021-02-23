Выкладывается на полную: под Ровно учительница забралась на парту во время рассказа про Майдан
В Александрийском лицее Ровенской области учительница оригинально подходит к ведению предмета. Женщина надела камуфляж, вылезла на парту и рассказывала детям о Революции Достоинства.
Видео с учительницей опубликовали в Instagram-аккаунте "rivne_1283".
"Когда любишь свою работу", - так подписали это видео.
Стоит отметить, что метод преподавания учительницы вызвал неоднозначную реакцию у пользователей сети. Некоторые считают, что это очень интересно и они сами бы хотели посетить ее урок. Кто-то же думает, что такое просто недопустимо, но таких людей меньшинство.
- Человек выкладывается на полную, а вам лишь бы опорочить учителя!
- Современным детям нужно такие революционные решения! Учитель молодец. Дети точно запомнят тему, если не всю, то о революции однозначно. Не знаю дальнейшего развития, но поддерживаю такое начало урока;
- Может удалите пост, потому что жалко человека, еще уволят;
- Мы все очень любим эту учительницу. Оригинальный подход проведения урока. Даже самые сложные темы преподает (если не понимаем - поет) УРА. Пусть другие учителя равняются на это замечательный пример;
- Надеюсь не уволят. Потому что учительница реально классная;
- Дурдом и такие учат наших детей;
- Ужас. Кто детей учит;
- Вот это я понимаю интересный урок, к такому учителю хочется идти! Молодец, креативно.
Напомним, в Сумах разгорается скандал из-за учителя, призвавшего детей праздновать 23 февраля.
Мы также писали о том, что известная на всю Украину учительница уволилась со школы из-за издевательства коллег.