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Викладається на повну: під Рівним вчителька забралася на парту під час розповіді про Майдан

Новость на русском → Рівне, Вівторок 23 лютого 2021 19:10
Викладається на повну: під Рівним вчителька забралася на парту під час розповіді про Майдан Вчителька під Рівним забралася на парту під час розповіді про Майдан (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

У Олександрійському ліцеї Рівненської області вчителька оригінально підходить до ведення предмета. Жінка одягла камуфляж, вилізла на парту і розповідала дітям про Революції Гідності.

Відео з вчителькою опублікували в Instagram-акаунті "rivne_1283".

"Коли любиш свою роботу", - так підписали це відео.

Варто зазначити, що метод викладання вчительки викликав неоднозначну реакцію у користувачів мережі. Деякі вважають, що це дуже цікаво і вони самі хотіли б відвідати її урок. Хтось думає, що таке просто неприпустимо, але таких людей меншість.

  • Людина викладається на повну, а вам аби зганьбити вчителя!
  • Сучасним дітям потрібно такі революційні рішення! Вчитель молодець. Діти точно запам'ятають тему, якщо не всю, то про революцію однозначно. Не знаю подальшого розвитку, але підтримую такий початок уроку;
  • Може видалити пост, тому що шкода людину, ще звільнять;
  • Ми всі дуже любимо цю вчительку. Оригінальний підхід проведення уроку. Навіть найскладніші теми викладає (якщо не розуміємо - співає) УРА. Нехай інші вчителі рівняються на цей чудовий приклад;
  • Сподіваюся не звільнять. Тому що вчителька реально класна;
  • Дурдом і такі вчать наших дітей;
  • Жах. Хто вчить дітей;
  • Ось це я розумію цікавий урок, до такого вчителя, хочеться йти! Молодець, креативно.

Нагадаємо, в Сумах розгорається скандал через вчителя, який закликав дітей святкувати 23 лютого.

Ми також писали про те, що відома на всю Україну вчителька звільнилася зі школи через знущання колег.

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