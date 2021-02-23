Викладається на повну: під Рівним вчителька забралася на парту під час розповіді про Майдан
Вчителька під Рівним забралася на парту під час розповіді про Майдан (колаж: РБК-Україна)
У Олександрійському ліцеї Рівненської області вчителька оригінально підходить до ведення предмета. Жінка одягла камуфляж, вилізла на парту і розповідала дітям про Революції Гідності.
Відео з вчителькою опублікували в Instagram-акаунті "rivne_1283".
"Коли любиш свою роботу", - так підписали це відео.
Варто зазначити, що метод викладання вчительки викликав неоднозначну реакцію у користувачів мережі. Деякі вважають, що це дуже цікаво і вони самі хотіли б відвідати її урок. Хтось думає, що таке просто неприпустимо, але таких людей меншість.
- Людина викладається на повну, а вам аби зганьбити вчителя!
- Сучасним дітям потрібно такі революційні рішення! Вчитель молодець. Діти точно запам'ятають тему, якщо не всю, то про революцію однозначно. Не знаю подальшого розвитку, але підтримую такий початок уроку;
- Може видалити пост, тому що шкода людину, ще звільнять;
- Ми всі дуже любимо цю вчительку. Оригінальний підхід проведення уроку. Навіть найскладніші теми викладає (якщо не розуміємо - співає) УРА. Нехай інші вчителі рівняються на цей чудовий приклад;
- Сподіваюся не звільнять. Тому що вчителька реально класна;
- Дурдом і такі вчать наших дітей;
- Жах. Хто вчить дітей;
- Ось це я розумію цікавий урок, до такого вчителя, хочеться йти! Молодець, креативно.
Нагадаємо, в Сумах розгорається скандал через вчителя, який закликав дітей святкувати 23 лютого.
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