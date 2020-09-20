Выиграете больше: эксперт дал прогноз курса доллара на октябрь-ноябрь

Курс доллара в Украине в октябре и ноябре 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Эксперт спрогнозировал рост курса доллара до конца ноября 2020

Курс доллара в Украине до конца осени 2020 будет только повышаться на фоне падения гривны и инфляции. Сейчас, если есть деньги в американской валюте, на гривны их лучше не менять, так как к концу осени вы только выиграете. О том, что ждет украинцев в октябре-ноябре экономический эксперт Алексей Дорошенко рассказал в комментарии УНН.

По данным эксперта, гривна продолжит опускаться.

"Гривна будет опускаться, поэтому если вы, например, сейчас можете немного придержать свои сбережения в иностранной валюте, то через месяц вы выиграете, через два еще больше выиграете. В любом случае", — советует эксперт.

Также Дорошенко рассказал к чему готовиться украинцам и что подорожает к концу осени.

"Что касается инфляции, то инфляция, мы с вами говорим, что что-то может подорожать - ничего не будет дорожать кроме продуктов - они будут более или менее еще. Плюс коммунальные услуги. Коммунальные услуги вообще на первом месте. Но это же надо за месяц эти расходы провести, поэтому вам нужно сейчас, все-таки выгодно некоторое время подержать валюту, если у вас сейчас нет никаких расходов в гривне", — прогнозирует эксперт.

Он отметил, что инвестициями заниматься сейчас также невыгодно.

"В прошлом году, еще в начале этого, кто-то вкладывал в ОВГЗ. В принципе, очень выгодное вложение было. Сейчас, в принципе, уже те, кто хотел, они или квартиры купили, потому что в то время инвестиции шли именно в квартиры, и что-то еще купили. То есть, сейчас, вот такие вот инвестиционные вещи - не особо то и выгодны. Поэтому многие сейчас, откровенно говоря, просто деньги держат в валюте", — добавил эксперт.

Напомним, что ранее аналитики прогнозируют рост курса доллара до 28,50 гривен.

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