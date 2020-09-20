Аналитики прогнозируют рост курса доллара до 28,50 гривен

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар прошел отметку в 28 гривен и продолжает дорожать

В течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар преодолеет уровень в 28,50 гривен.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Максим Пархоменко, аналитик Альпари.

Как отметил аналитик, на прошлой неделе курс доллара продолжил свой рост по отношению к гривне во всех сегментах валютного рынка, прибавив в среднем на 1%. В частности, на межбанке курс вырос до 28,18.

"После преодоления отметки в 28,00 гривен за доллар у многих начали расти девальвационные ожидания. За счет этого много участников придерживают валюту, ожидая продолжения роста курса доллара. При таких настроениях на рынке формируется локальный дефицит валюты, что и толкает курс дальше вверх", - подчеркнул он.

При этом, несмотря на рост резервов и сохранения кредитных рейтингов Украины, участники рынка не особо верят в улучшение текущей ситуации. Негатива добавляет рост заболеваемости коронавирусом и политическая турбулентность, которая не улучшает переговорную позицию с МВФ и ЕС относительно новых траншей, добавил Пархоменко.

"За счет этого гривна продолжит свое снижение и на наличном рынке гривна к концу следующей недели прейдет к отметке 28,45 гривен за доллар. Межбанк в течение недели выйдет на уровни в 28,50 гривен за доллар", - прогнозируют аналитик Альпари.

Напомним, Национальный банк Украины возобновил продажу валюты для поддержки курса гривны впервые с конца июля. НБУ в течение недели 14-18 сентября 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 71,00 млн долларов. При этом центробанк не проводил интервенций по покупке валюты.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) на 21 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,17 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс поднялся до максимума с конца марта 2020 года. Выше курс в этом году был только 30 марта (28,18 гривен за доллар), когда доллар резко вырос в условиях острой фазы коронакризиса.