Виграєте більше: експерт дав прогноз курсу долара на жовтень-листопад

Курс долара в Україні в жовтні і листопаді 2020 (колаж: РБК-Україна)

Експерт спрогнозував зростання курсу долара до кінця листопада 2020

Курс долара в Україні до кінця осені 2020 буде тільки підвищуватися на тлі падіння гривні та інфляції. Зараз, якщо є гроші в американській валюті, на гривні їх краще не міняти, бо до кінця осені ви тільки виграєте. Про те, що чекає українців у жовтні-листопаді економічний експерт Олексій Дорошенко розповів у коментарі УНН.

За даними експерта, гривня продовжить опускатися.

"Гривня буде опускатися, тому якщо ви, наприклад, можете трохи притримати свої заощадження в іноземній валюті, то через місяць ви виграєте, через два ще більше виграєте. У будь-якому випадку", — радить експерт.

Також він розповів, до чого готуватися українцям і що подорожчає до кінця осені.

"Що стосується інфляції, то інфляція, ми з вами говоримо, що щось може подорожчати — нічого не буде дорожчати крім продуктів — вони будуть більш-менш ще. Плюс комунальні послуги. Комунальні послуги взагалі на першому місці. Але це ж треба за місяць ці витрати провести, тому вам потрібно зараз, все-таки вигідно якийсь час потримати валюту, якщо у вас зараз немає ніяких витрат у гривні", — прогнозує експерт.

Він зазначив, що інвестиціями займатися зараз також невигідно.

"Минулого року, ще на початку цього, хтось вкладав в ОВДП. В принципі, дуже вигідне вкладення було. Зараз, в принципі, вже ті, хто хотів, вони або квартири купили, бо в той час інвестиції йшли саме у квартири, і щось ще купили. Тобто, зараз, ось такі от інвестиційні речі — не особливо то й вигідні. Тому багато хто зараз, відверто кажучи, просто гроші тримають у валюті", — додав експерт.

Нагадаємо, що раніше аналітики прогнозують зростання курсу долара до 28,50 гривень.

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