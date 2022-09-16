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В выходные Землю накроет сильной магнитной бурей

Фото: Землю накроет сильной магнитной бурей (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Магнитная буря накроет Землю уже в ближайшие несколько часов и эта буря станет затяжной. Возможно ухудшение самочувствия, головные боли и даже перебои в работе различной техники.

Когда ожидается магнитная буря и как можно уберечь свой организм - читайте в материале ниже.

Когда ждать магнитную бурю

По данным портала Meteoagent, затяжная магнитная буря уже началась сегодня. Индексы в пятницу повысились до 4 - это данные небольших магнитных колебаний. А завтра, в субботу, 17 сентября, ожидается сильная магнитная буря с индексом 5.

Такая магнитная буря действует на многих людей на планете и приводит к ухудшению самочувствия. А также могут быть перебои в работе различной электротехники.

В воскресенье геомагнитная обстановка снизится, а в норму она вернется только к понедельнику, 19 сентября.

Влияние магнитной бури на человека

В дни магнитных бурь люди обычно жалуются на общее ухудшение самочувствия, слабость, сонливость, головные боли.

Самые частые симптомы:

  • Головная боль и головокружение
  • Тошнота и расстройство пищеварения
  • Вялость, сонливость, невозможность сосредоточиться
  • Раздражительность, апатия, депрессивные состояния, агрессия
  • Нарушение сердечного ритма, скачки давления
  • Обострение тревожности
  • Ломота в костях и суставах
  • Обострение хронических заболеваний

Как помочь организму в дни магнитных бурь

В дни магнитных бурь стоит снизить физическую и психоэмоциональную нагрузку, полноценно питаться, высыпаться и больше дышать свежим воздухом.

Улучшить состояние помогут контрастный душ, прогулка на природе, отдых, отказ от вредной и жирной пищи. Желательно полностью отказаться от алкоголя, а норму кофе снизить.

Также нужно поддерживать водный баланс, включить в рацион больше фруктов и овощей, можно пить травяные чаи.

Людям с хроническими заболеваниями и преклонного возраста медики рекомендуют больше отдыхать, не перенапрягаться, а под руками держать необходимые лекарства.

Также в дни магнитных бурь стоит избегать конфликтов, выяснения отношений, взрывов эмоциональности и агрессии.

Кстати, ранее мы писали о том, что врачи назвали причины внезапного головокружения.

А еще рассказывали о том, какие негативные последствия могут быть после полного отказа от соли.

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