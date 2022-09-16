У вихідні Землю накриє сильною магнітною бурею

Коли чекати магнітну бурю

За даними порталу Meteoagent, затяжна магнітна буря вже почалася сьогодні. Індекси у п'ятницю підвищилися до 4 – це дані невеликих магнітних коливань. А завтра, у суботу, 17 вересня, очікується сильна магнітна буря з індексом 5.

Така магнітна буря діє на багатьох людей планети й призводить до погіршення самопочуття. А також можуть бути перебої у роботі різної електротехніки.

У неділю геомагнітна ситуація знизиться, а в норму вона повернеться лише у понеділок, 19 вересня.

Вплив магнітної бурі на людину

У дні магнітних бур люди зазвичай скаржаться на загальне погіршення самопочуття, слабкість, сонливість, головний біль.

Найчастіші симптоми:

Головний біль та запаморочення

Нудота та розлад травлення

млявість, сонливість, неможливість зосередитися

Дратівливість, апатія, депресивні стани, агресія

Порушення серцевого ритму, стрибки тиску

Загострення тривожності

Ломота в кістках та суглобах

Загострення хронічних захворювань

Як допомогти організму в дні магнітних бур

У дні магнітних бур варто знизити фізичне та психоемоційне навантаження, повноцінно харчуватися, висипатися і більше дихати свіжим повітрям.

Поліпшити стан допоможуть контрастний душ, прогулянка на природі, відпочинок, відмова від шкідливої та жирної їжі. Бажано повністю відмовитись від алкоголю, а норму кави знизити.

Також потрібно підтримувати водний баланс, включити до раціону більше фруктів та овочів, можна пити трав'яні чаї.

Людям з хронічними захворюваннями та похилого віку медики рекомендують більше відпочивати, не перенапружуватись, а під руками тримати необхідні ліки.

Також у дні магнітних бур варто уникати конфліктів, з'ясування стосунків, вибухів емоційності та агресії.