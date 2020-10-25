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Выходные и праздники в ноябре 2020: сколько будут отдыхать украинцы

Автор: Анна Шиканова

В ноябре украинцы будут отмечать День студента и День украинской письменности

В ноябре 2020 года будет 21 рабочий день и 9 выходных. Дополнительных выходных дней не предусмотрено, однако будут отмечаться важные и интересные праздники.

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Выходные дни в ноябре: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29.

Вторая суббота ноября – Дмитриевская родительская суббота. День, когда нужно проведать могилы своих усопших родственников. 17 ноября будет отмечаться Международный день студента, а 21 ноября – День святого Михаила.

Все праздники в ноябре:

  • 1 ноября – День работников социальной сферы, День поминовения усопших, День всех святых.
  • 3 ноября – День инженерных войск, День ракетных войск и артиллерии.
  • 4 ноября – День железнодорожника
  • 6 ноября – Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов
  • 9 ноября – День украинской письменности и языка, Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства.
  • 14 ноября – Всемирный день борьбы против диабета, Международный день логопеда.
  • 15 ноября - Всемирный день памяти жертв ДТП, День работников сельского хозяйства.
  • 16 ноября – Международный день терпимости, День работников радио, телевидения и связи.
  • 17 ноября – День студента, международный день студента, Всемирный день борьбы против хронической абструктивной болезни легких.
  • 19 ноября – День работников гидрометеорологической службы, День стеклопроизводителя.
  • 20 ноября – Всемирный день ребенка.
  • 21 ноября – Всемирный день телевидения.
  • 22 ноября – День Свободы
  • 25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
  • 28 ноября – День памяти жертв голодоморов.

Напомним, ранее мы писали о том, какие строгие запреты существуют на Хэллоуин, и они касаются всех.

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