Выходные и праздники в ноябре 2020: сколько будут отдыхать украинцы

В ноябре 2020 года будет 21 рабочий день и 9 выходных. Дополнительных выходных дней не предусмотрено, однако будут отмечаться важные и интересные праздники.
Выходные дни в ноябре: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29.
Вторая суббота ноября – Дмитриевская родительская суббота. День, когда нужно проведать могилы своих усопших родственников. 17 ноября будет отмечаться Международный день студента, а 21 ноября – День святого Михаила.
Все праздники в ноябре:
- 1 ноября – День работников социальной сферы, День поминовения усопших, День всех святых.
- 3 ноября – День инженерных войск, День ракетных войск и артиллерии.
- 4 ноября – День железнодорожника
- 6 ноября – Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов
- 9 ноября – День украинской письменности и языка, Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства.
- 14 ноября – Всемирный день борьбы против диабета, Международный день логопеда.
- 15 ноября - Всемирный день памяти жертв ДТП, День работников сельского хозяйства.
- 16 ноября – Международный день терпимости, День работников радио, телевидения и связи.
- 17 ноября – День студента, международный день студента, Всемирный день борьбы против хронической абструктивной болезни легких.
- 19 ноября – День работников гидрометеорологической службы, День стеклопроизводителя.
- 20 ноября – Всемирный день ребенка.
- 21 ноября – Всемирный день телевидения.
- 22 ноября – День Свободы
- 25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
- 28 ноября – День памяти жертв голодоморов.
Напомним, ранее мы писали о том, какие строгие запреты существуют на Хэллоуин, и они касаются всех.
А также рассказывали о том, как в Киеве будут праздновать Новый год 2021.