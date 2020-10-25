Выходные и праздники в ноябре 2020: сколько будут отдыхать украинцы

В ноябре 2020 года будет 21 рабочий день и 9 выходных. Дополнительных выходных дней не предусмотрено, однако будут отмечаться важные и интересные праздники.

Выходные дни в ноябре: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29.

Вторая суббота ноября – Дмитриевская родительская суббота. День, когда нужно проведать могилы своих усопших родственников. 17 ноября будет отмечаться Международный день студента, а 21 ноября – День святого Михаила.

Все праздники в ноябре:

1 ноября – День работников социальной сферы, День поминовения усопших, День всех святых.

3 ноября – День инженерных войск, День ракетных войск и артиллерии.

4 ноября – День железнодорожника

6 ноября – Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов

9 ноября – День украинской письменности и языка, Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства.

14 ноября – Всемирный день борьбы против диабета, Международный день логопеда.

15 ноября - Всемирный день памяти жертв ДТП, День работников сельского хозяйства.

16 ноября – Международный день терпимости, День работников радио, телевидения и связи.

17 ноября – День студента, международный день студента, Всемирный день борьбы против хронической абструктивной болезни легких.

19 ноября – День работников гидрометеорологической службы, День стеклопроизводителя.

20 ноября – Всемирный день ребенка.

21 ноября – Всемирный день телевидения.

22 ноября – День Свободы

25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

28 ноября – День памяти жертв голодоморов.

Напомним, ранее мы писали о том, какие строгие запреты существуют на Хэллоуин, и они касаются всех.

А также рассказывали о том, как в Киеве будут праздновать Новый год 2021.