Вихідні та свята в листопаді 2020: скільки будуть відпочивати українці

У листопаді 2020 року буде 21 робочий день і 9 вихідних. Додаткових вихідних не передбачено, проте будуть відзначатися важливі та цікаві свята.

Вихідні дні у листопаді: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29.

Друга субота листопада – Дмитрівська батьківська субота. День, коли треба провідати могили своїх покійних родичів. 17 листопада відзначатиметься Міжнародний день студента, а 21 листопада – День святого Михайла.

Всі свята в листопаді:

1 листопада – День працівників соціальної сфери, День поминання покійних, День всіх святих.

3 листопада – День інженерних військ, День ракетних військ і артилерії.

4 листопада – День залізничника

6 листопада – Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів

9 листопада – День української писемності та мови, Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва.

14 листопада – Всесвітній день боротьби проти діабету, Міжнародний день логопеда.

15 листопада - Всесвітній день пам'яті жертв ДТП, День працівників сільського господарства.

16 листопада – Міжнародний день терпимості, День працівників радіо, телебачення та зв'язку.

17 листопада – День студента, міжнародний день студента, Всесвітній день боротьби проти хронічної обструктивної хвороби легенів.

19 листопада – День працівників гідрометеорологічної служби, День скловиробника.

20 листопада – Всесвітній день дитини.

21 листопада – Всесвітній день телебачення.

22 листопада – День Свободи

25 листопада – Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок.

28 листопада – День пам'яті жертв голодоморів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які існують суворі заборони на Хеллоуїн, і вони стосуються всіх.

А також розповідали про те, як у Києві будуть святкувати Новий рік 2021.