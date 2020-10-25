Вихідні та свята в листопаді 2020: скільки будуть відпочивати українці

У листопаді 2020 року буде 21 робочий день і 9 вихідних. Додаткових вихідних не передбачено, проте будуть відзначатися важливі та цікаві свята.
Вихідні дні у листопаді: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29.
Друга субота листопада – Дмитрівська батьківська субота. День, коли треба провідати могили своїх покійних родичів. 17 листопада відзначатиметься Міжнародний день студента, а 21 листопада – День святого Михайла.
Всі свята в листопаді:
- 1 листопада – День працівників соціальної сфери, День поминання покійних, День всіх святих.
- 3 листопада – День інженерних військ, День ракетних військ і артилерії.
- 4 листопада – День залізничника
- 6 листопада – Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів
- 9 листопада – День української писемності та мови, Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва.
- 14 листопада – Всесвітній день боротьби проти діабету, Міжнародний день логопеда.
- 15 листопада - Всесвітній день пам'яті жертв ДТП, День працівників сільського господарства.
- 16 листопада – Міжнародний день терпимості, День працівників радіо, телебачення та зв'язку.
- 17 листопада – День студента, міжнародний день студента, Всесвітній день боротьби проти хронічної обструктивної хвороби легенів.
- 19 листопада – День працівників гідрометеорологічної служби, День скловиробника.
- 20 листопада – Всесвітній день дитини.
- 21 листопада – Всесвітній день телебачення.
- 22 листопада – День Свободи
- 25 листопада – Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок.
- 28 листопада – День пам'яті жертв голодоморів.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, які існують суворі заборони на Хеллоуїн, і вони стосуються всіх.
А також розповідали про те, як у Києві будуть святкувати Новий рік 2021.