Выходные и праздники апреля 2022: появился календарь

В апреле 2022 года главным праздником будет конечно же Пасха. Также нас ждет много важных дат, таких как Благовещенье, Вербное воскресенье, Страстная неделя, а также Международный день интернета, Международный день памяти о чернобыльской катастрофе и многие другие.

Сколько в календаре запланировано рабочих и выходных дней, все важные даты - читайте ниже в нашем материале Styler .

Всего в апреле 30 календарных дней, из которых ожидается, что 10 дней будут выходными, а 20 - рабочими.

Также 23, 24 и 25 апреля (понедельник) будут выходными, так как празднуется Пасха.

Коллаж РБК-Украина: Календарь выходных и рабочих дней апреля

Все праздники апреля

1 апреля - День смеха.

2 апреля - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма; Международный день детской книги.

3 апреля - День геолога.

4 апреля - Международный день просвещения по вопросам минной опасности$ Международный день интернета; День веб-мастера.

7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы; Всемирный день здоровья.

8 апреля - Международный день ромов.

11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.

12 апреля - День работников ракетно-космической отрасли Украины; Всемирный день авиации и космонавтики.

15 апреля - День уголовного розыска.

16 апреля - День окружающей среды.

17 апреля - День работников пожарной охраны; Пасха по католическому календарю; Вербное воскресенье.

18 апреля - Международный день памятников и выдающихся мест; День памятников истории и культуры.

20 апреля - Международный день секретаря.

23 апреля - Всемирный день книги и авторского права; Всеукраинский день психолога.

24 апреля - Пасха.

26 апреля - Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф; Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе; Всемирный день интеллектуальной собственности.

28 апреля - Всемирный день охраны труда.

29 апреля - Международный день танца.