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Вихідні та свята квітня 2022: з'явився календар

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Середа 23 березня 2022 18:00
Вихідні та свята квітня 2022: з'явився календар Фото: вихідні та свята квітня 2022 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

У квітні 2022 року головним святом буде звичайно ж Великдень. Також нас чекає багато важливих дат, таких як Благовіщення, Вербна неділя, Страсний тиждень, а також Міжнародний день інтернету, Міжнародний день пам'яті про Чорнобильську катастрофу і багато інших.

Скільки в календарі заплановано робочих і вихідних днів, всі важливі дати - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Всього у квітні 30 календарних днів, з яких очікується, що 10 днів будуть вихідними, а 20 - робочими.

Також 23, 24 і 25 квітня (понеділок) будуть вихідними, так як святкується Великдень.

Вихідні та свята квітня 2022: з'явився календар

Колаж РБК-Україна: календар вихідних і робочих днів квітня

Всі свята квітня

1 квітня - День сміху.

2 квітня - Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму; Міжнародний день дитячої книги.

3 квітня - День геолога.

4 квітня - Міжнародний день освіти з питань мінної небезпеки$ Міжнародний день Інтернету; День веб-майстра.

7 квітня - Благовіщення Пресвятої Богородиці; Всесвітній день здоров'я.

8 квітня - Міжнародний день ромів.

11 Квітня - Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів.

12 квітня - День працівників ракетно-космічної галузі України; Всесвітній день авіації та космонавтики.

15 квітня - День карного розшуку.

16 квітня - День навколишнього середовища.

17 квітня - День працівників пожежної охорони; Великдень за католицьким календарем; Вербна неділя.

18 квітня - Міжнародний день пам'яток і видатних місць; День пам'яток історії та культури.

20 квітня - Міжнародний день секретаря.

23 квітня - Всесвітній день книги та авторського права; Всеукраїнський день психолога.

24 квітня - Великдень.

26 квітня - Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій та катастроф; Міжнародний день пам'яті про Чорнобильську катастрофу; Всесвітній день інтелектуальної власності.

28 квітня - Всесвітній день охорони праці.

29 квітня - Міжнародний день танцю.

Раніше ми писали про дні ангела у квітні 2022. Кого чекають іменини і як назвати дитину.

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