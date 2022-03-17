Дни ангела в апреле 2022: кого ждут именины и как назвать ребенка

Каждый день согласно церковному календарю почитается память того или иного христианского святого или мученика. Наши предки именно по ним ориентировались, какое имя дать ребенку. В современном мире такой традиции нет, но если вы сомневаетесь в выборе, то календарь именин может вам пригодиться.

Все дни ангела в апреле 2022 - читайте ниже в материале Lite.

Так сложилось, что мужских имен больше, а в некоторые дни женских нет вообще. Впрочем, имя девочке можно образовать от мужского. Также можно выбрать имя из дня рядом - это также приемлемо. Мужские и женские именины в апреле 1 апреля: Дмитрий, Иван, Иннокентий, Ян, Дарья, Илария, Матрена, София. 2 апреля: Василий, Виктор, Герман, Иван, Максим, Мирон, Никита, Севастьян, Сергей, Ян, Александра, Клавдия, Мария, Матрена, Прасковья, Светлана, Ульяна, Фотиния, Юлиана. 3 апреля: Владимир, Вольдемар, Кирилл, Серафим, Фома, Яков. 4 апреля: Василий, Ефим, Аглая, Аполлинария, Василиса, Дарья, Таисия. 5 апреля: Алексей, Василий, Георгий, Егор, Илья, Лука, Макар, Сергей, Степан, Анастасия, Варвара, Лидия, Пелагея. 6 апреля: Владимир, Вольдемар, Захар, Мартин, Петр, Степан, Яков. 7апреля: Савва, Тихон. 8 апреля: Василий, Гавриил, Ибрагим, Степан, Алла, Анна, Лариса, Прасковья. 9 апреля: Александр, Иван, Макар, Павел, Эммануил, Ян, Матрена. 10 апреля: Василий, Иван, Илларион, Илья, Николай, Савва, Степан, Ян. 11 апреля: Иван, Кирилл, Марк, Михаил, Остап, Потап, Филипп, Ян. 12 апреля: Захар, Иван, Савва, Ян. 13 апреля: Акакий, Вениамин, Иван, Иннокентий, Иосиф, Яков, Ян, Анна. 14 апреля: Ефим, Ибрагим, Иван, Макар, Сергей, Ян, Мария. 15 апреля: Георгий, Григорий, Егор, Ефим, Савва. 16 апреля: Никита. 17 апреля: Адриан, Вениамин, Георгий, Егор, Иван, Иосиф, Никита, Николай, Теодор, Федор, Фома, Яков, Ян, Мария. 18 апреля: Алексей, Георгий, Егор, Марк, Николай, Платон, Семен. 19 апреля: Григорий, Еремей, Иван, Павел, Прохор, Севастьян, Яков, Ян. 20 апреля: Аркадий, Георгий, Даниил, Егор, Петр, Акилина, Евдокия. 21 апреля: Иван, Лука, Родион, Сергей, Яков, Ян. 22 апреля: Вадим, Гавриил. 23 апреля: Александр, Григорий, Дмитрий, Максим, Теодор, Федор, Яков. 24 апреля: Ефим, Иван, Николай, Петр, Харитон, Яков, Ян. 25 апреля: Акакий, Василий, Давид, Иван, Сергей, Ян, Мария, Марта, Марфа. 26 апреля: Георгий, Дмитрий, Егор, Марта, Марфа. 27 апреля: Азат, Александр, Антон, Валентин, Иван, Мартин, Остап, Ян. 28 апреля: Александр, Андрей, Аристарх, Виктор, Леонид, Лукьян, Мстислав, Савва, Севастьян, Теодор, Трофим, Федор, Яков, Анастасия, Василиса. 29 апреля: Леонид, Михаил, Павел, Тимофей, Арина, Василиса, Галина, Ирина, Ника. 30 апреля: Адриан, Азат, Акакий, Александр, Иван, Михаил, Потап, Семен, Теодор, Федор, Фома, Ян.