Выходные дни в декабре: сколько будут отдыхать украинцы

Декабрь 2019 года станет богатым на выходные и праздничные дни в Украине. Официально украинцев в декабре ждет десять выходных дней и две рабочих субботы.

25 декабря, а это среда – официальный выходной день, так как католики отмечают Рождество по григорианскому календарю. Стоит отметить, что 25 декабря Рождество отмечают в большинстве европейских стран, а также в США. В Украине этот день стал выходным в 2017 году и таким образом Рождество украинцы отмечают дважды: католики – 25 декабря, а православные христиане – 7 января.

Выходные на Новый год и Рождество в Украине (календарь: fakty.com.ua)

В конце декабря у украинцев будет четыре выходных дня подряд – на Новый год. Это 29, 30, 31 декабря и 1 января. Однако вместо этого придется поработать в субботу, 21 декабря и в субботу, 28 декабря. В эти дни графики работы многих предприятий будут сокращенными. Также коротким рабочим днем рекомендуют сделать и 24 декабря.

Кроме того, у большинства украинских школьников в конце декабря начнутся зимние каникулы, и они отправятся отдыхать в субботу, 21 декабря. Продлятся каникулы до Рождества, 7 января.