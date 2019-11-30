Вихідні дні у грудні: скільки будуть відпочивати українці

Грудень 2019 року стане багатим на вихідні і святкові дні в Україні. Офіційно українців в грудні чекає десять вихідних днів і дві робочі суботи.

25 грудня, а це середа – офіційний вихідний день, так як католики відзначають Різдво за григоріанським календарем. Варто відзначити, що 25 грудня Різдво відзначають у більшості європейських країн, а також у США. В Україні цей день став вихідним в 2017 році і таким чином Різдво українці відзначають двічі: католики – 25 грудня, а православні християни 7 січня.

Вихідні на Новий рік і Різдво в Україні (календар: fakty.com.ua)

В кінці грудня в українців буде чотири вихідних дні поспіль – на Новий рік. Це 29, 30, 31 грудня і 1 січня. Однак замість цього доведеться попрацювати у суботу, 21 грудня та у суботу, 28 грудня. У ці дні графіки роботи багатьох підприємств будуть скороченими. Також коротким робочим днем рекомендують зробити і 24 грудня.

Крім того, у більшості українських школярів наприкінці грудня почнуться зимові канікули, і вони відправляться відпочивати в суботу, 21 грудня. Триватимуть канікули до Різдва, 7 січня.