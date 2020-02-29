Посевной календарь на март 2020: когда строго запрещено сеять

Посевной календарь на март 2020 (иллюстративное фото: pixabay.com)

Посевной календарь на март 2020 сориентирует по фазам Луны, когда нужно высаживать те или иные растения

Лунный посевной календарь на март 2020 подскажет, какие дни являются благоприятными для посева рассады овощей, посадки кустов и деревьев, когда готовить к весне корнеплоды и луковичные. Благоприятные и неблагоприятные для работ по саду и огороду дни - в посевном календаре на Styler.

Отметим, что посадка и уход за растениями по фазам Луны в марте 2020 года поможет ускорить их всход, рост, повлиять на плоды будущих растений. А в некоторые дни от работ стоит воздержаться, поскольку это может привести к загниванию, нарушению роста и даже гибели растений.

Лунный посевной календарь на март 2020

1 марта - на растущую Луну в Тельце нужно сеять семена зелени, помидоров, перца. Хороший день для работы по саду - уходу за саженцами, поливу, рыхлению почвы.

2 марта - растущая Луна в Близнецах (первая четверть). Можно проредить уже проросшие всходы или заняться посадкой бобовых, баклажан и бахчевых.

3 марта - день растущей Луны в Близнецах отлично подойдет для садовых работ или высадки семян, которые не нуждаются в крепком стебле.

4 марта - Луна растет в Раке. Этот день идеально подходит для посева всех видов семян. Это станет залогом хорошего урожая.

5 марта - растущая Луна в Раке. Можно садить или замачивать семена томатов, огурцов, баклажанов, перца, кабачков, подсолнечника и капусты.

6 марта - растущая Луна в Раке. В этот день рекомендована посадка семян овощных культур - томатов, перца, огурцов, баклажан.

7 марта - Луна растет во Льве. В этот день лучше заняться растениями в саду, удобрить и осмотреть кустарниковые.

8 марта - на растущую Луну во Льве стоит уделить время работам в теплице, а также подготовить луковицы к посадке.

9 марта - Полнолуние. Луна в Деве. Делать в саду и огороде ничего нельзя.

10 марта - на убывающую Луну в Деве рекомендуют садить однолетников, а также декоративные и вьющиеся растения.

11 марта - убывающая Луна в Весах. Стоит заняться посадкой луковичных и клубневых цветов, можно высадить розы.

12 марта - убывающая Луна в Весах. Хороший день для посадки картофеля, или высадки семян моркови, сельдерея, свеклы и лука.

13 марта - убывающая Луна в Скорпионе. Все растения, которые будут посажены в этот период, будут сильными, выносливыми, устойчивыми к болезням и порадуют хорошим урожаем.

14 марта - убывающая Луна в Скорпионе. Стоит заняться посадкой семян и корнеплодов.

15 марта - убывающая Луна в Стрельце. Обработайте и удобрите почву. Поработайте с плодовыми и кустарниками. Садить и сеять в этот день не рекомендуется.

16 марта - убывающая Луна в Стрельце (третья четверть). Рекомендуется садить лук и чеснок, а также горох, фасоль и скороспелую зелень. Можно уделить время декоративно-цветущим.

17 марта - убывающая Луна в Козероге. Посадка картофеля и корнеплодов. Удобрение почвы.

18 марта - убывающая Луна в Козероге. Посадка картофеля и корнеплодов, а также посев овощных культур - моркови, свеклы, репы.

19 марта - убывающая Луна в Водолее. Не очень благоприятный день для посадки. В этот день лучше уделить время комнатным растениям.

20 марта - убывающая Луна в Водолее. Стоит удалить время уходу за растениями в саду, удалению плохих ветвей, подкормке и обработке.

21 марта - убывающая Луна в Водолее. Рыхление почвы, внесение удобрений, подкормка растений, мульчирование.

22 марта - убывающая Луна в Рыбах. Посадка овощей - томатов, огурцов, перца, салата, брюссельской капусты и пряных трав.

23 марта - убывающая Луна в Рыбах. Можно сеять практически все овощные культуры.

24 марта - Новолуние. Луна в Овне. Работами в саду и огороде заниматься нельзя.

25 марта - растущая Луна в Овне. Прореживание всходов, рыхление почвы. Уход за садом и теплицей.

26 марта - растущая Луна в Овне. Уход за комнатными растениями или можно заняться работами с почвой: подкормкой растений, внесением удобрений.

27 марта - растущая Луна в Тельце. Высадка семян овощей, особенно томатов и капусты. Полив растений.

28 марта - растущая Луна в Тельце. Посев семян пряных трав, а также картофеля. Внесение удобрений и уход уже за проросшими культурами.

29 марта - растущая Луна в Близнецах. Посадка бобовых и бахчевых культур.

30 марта - растущая Луна в Близнецах. Высадка клубники и земляники, а также луковичных цветов и клубневых георгин.

31 марта - растущая Луна в Близнецах. Уход за садом. Высадка луковичных и декоративных цветов, посадка семян гороха и огурцов.

Благоприятные дни для посева в марте:

огурцы лучше сеять 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28, 29, 31 марта;

для помидоров идеальными днями будут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 29, 30, 31 число;

картофель можно будет садить 11, 13, 14, 17, 18, 28 марта;

баклажаны дадут урожай, если их посеять 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 23;

перец будет сочным и мясистым, если посеять его 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 23 числа;

капуста даст богатый урожай после посадки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 23;

для зелени идеальные дни - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 22 марта;

лук и чеснок садите 13, 14, 16, 23, 30, 31;

морковь будет сочной, если посеять ее 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14 числа;

для редиса подойдут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 23 марта;

луковичные цветы - 1, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 16;

однолетние и многолетние цветы - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13 марта.

Неблагоприятные дни для посева в марте

Сеять, садить овощи, ягоды, кусты или плодовые деревья категорически нельзя в день полнолуния 9, марта, не рекомендуется это делать также 15, 19 и 24 числа.