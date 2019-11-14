Выгорело все: по Киеву прокатилась волна жутких поджогов (фото)

В Киеве произошла целая серия умышленных поджогов фермерских магазинов. В ночь со среды на четверг, с 13 на 14 ноября, злоумышленники подожгли практически одновременно три магазина в разных районах столицы. Все магазины сети "Молоко от фермера".

В Киеве прокатилась волна поджогов

Как сообщает издание "Информатор", первым вспыхнул магазин в Днепровском районе, на улице Амвросия Бучмы. Это произошло около трех часов ночи. С разрывом буквально в пять минут загорелось еще два магазина – на улице Олены Телиги и на Петропаловской Борщаговке.

В Киеве ночью прошла волна поджогов (Фото: Информатор)

Неизвестные просто облили магазины бензином и подожгли. На Олены Телиги быстро отреагировала охрана компании "Сириус" – они успели локализировать пламя до приезда пожарных.

А вот на Петропаловской Борщаговке, в BoxPark, огонь с магазина быстро охватил и соседние боксы. До приезда пожарных успело выгореть 10 торговых точек полностью, внутри и снаружи.

Как сообщают спасатели, пострадавших в результате трех пожаров, к счастью, нет. Полиция начала расследование по факту массовых поджогов и разыскивает поджигателей трех торговых точек в разных районах Киева.