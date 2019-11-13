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Перелом руки со смещением: в Киеве маршрутчик травмировал пассажирку

STYLERЖизнь    13.11.2019 - 21:14
Перелом руки со смещением: в Киеве маршрутчик травмировал пассажирку
В Киеве пассажирка маршрутки сломала руку из-за водителя (Фото: коллаж РБК-Украина)

Сын пострадавшей ищет свидетелей инцидента в маршрутном автобусе

В Киеве по вине маршрутчика пассажирка сломала руку - водитель автобуса не дождался выхода всех людей из транспорта и тронулся, закрыв двери. В результате женщина упала на дорогу и получила травму. Про инцидент рассказал сын пострадавшей, передает "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

Женщина ехала в маршрутке №211, которая курсирует между ДВРЗ на Левом берегу до площади Демеевской на Правом. Происшествие случилось 12 ноября на остановке на улице Гродненской около четырех дня.

"Мама выходила из маршрутки. Не успела выйти, как водитель начал движение и закрытие дверей. Соответственно, моя мама упала и как итог перелом руки со смещением", - рассказал сын пострадавшей.

Перелом руки со смещением: в Киеве маршрутчик травмировал пассажирку

В Киеве пассажирка маршрутки сломала руку из-за водителя (Фото: facebook.com/KyivOperativ)

Также он хочет найти свидетелей инцидента и обратился к пользователям сети с просьбой распространить сообщение, чтобы они отозвались.

Пост вызвал бурную реакцию и массу комментариев, в которых юзеры высказывают свое возмущение такому отношению водителей маршруток к пассажирам и приводят схожие истории.

  • Тоже могла бы и побывать в такой ситуации... На костылях выходила с 69 автобуса, не успела нормально ступить на землю, как он уже тронулся, закрывая на ходу дверь. Отделалась испугом...
  • Сама была в такой ситуации. Слава Богу, что ничего не сломала. Маршруточники часто такое творят...
  • Да,... В этом раенчике со свидетелями тяжело, даже если их было человек 20...
  • Скорейшего выздоровления маме! Водители крайне обнаглели. 239 маршрутка несколько недель назад. Конечная на Шулявке, делаю шаг, чтобы зайти в припаркованное авто, которое до тех пор стояло на месте с открытыми дверями (хорошо, что взялась за поручень), как оно начинает движение. На мое замечание, что за дела, водитель молчит. А кондуктор отвечает - чего вы заскакивает на ходу. Под конец разговора мне было заявлено, что надо думать о своем здоровье, потому что водителю ничего не будет, а я могу получить проблемы.
  • Я уже не первый раз о таком случае слышу. Просто кошмар. Найти и наказать!
  • Рука это еще не страшно. Моя знакомая сломала шейку бедра. Операция и востановление обошлось в 4 тысяч долларов.

Перелом руки со смещением: в Киеве маршрутчик травмировал пассажирку

Перелом руки со смещением: в Киеве маршрутчик травмировал пассажирку

Перелом руки со смещением: в Киеве маршрутчик травмировал пассажирку

Перелом руки со смещением: в Киеве маршрутчик травмировал пассажирку

В Киеве пассажирка маршрутки сломала руку из-за водителя (Скрин комментариев: facebook.com/KyivOperativ)

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Новости Украины Киевводителимаршруткаинцидент
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