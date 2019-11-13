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В Киеве "атаковали" российский магазин и кофейню под Радой: все детали (видео)

STYLERЖизнь    13.11.2019 - 16:36
В Киеве "атаковали" российский магазин и кофейню под Радой: все детали (видео)
В Киеве разбили витрины магазина Carlo Pazolini (Фото: коллаж РБК-Украина)

Полиция открыла уголовное производство

В Киеве неизвестные разбили витрину магазина "Carlo Pazolini", а также оставили надпись красной краской возле входа на асфальте "Москали". Торговая точка расположена на проспекте Победы, 19 - недалеко от станции метро "Политехнический институт" в Шевченковском районе. В полиции Киева рассказали, что по факту происшествия было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК.

Также в сети появились фото и видео с места инцидента, который произошел в ночь на 13 ноября.

Об инциденте правоохранителям сообщили сотрудники магазина. На месте работала следственно-оперативная группа.

Отметим, что в полиции не говорят о стрельбе по стеклам витрины, хотя характер повреждений на снимках визуально похож на пулевые отверстия.

В Киеве разбили витрины магазина Carlo Pazolini (Фото: gorodkiev.com.ua)

Работники уголовного розыска просмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенных рядом с магазином. Правоохранители увидели на кадрах, как около часа ночи к зданию подошло четыре человека, после чего они разбили витрину и скрылись.

Сейчас оперативники проводят комплекс розыскных действий, чтобы установить и задержать подозреваемых в совершении данного уголовного преступления.

Нарушителям грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

Основателем торговой марки Carlo Pazolini является российский бизнесмен Илья Резник.

Видео: В Киеве разбили витрины магазина Carlo Pazolini

Также в Киеве этой ночью неизвестные оставили на стенах и перед входом в кофейню "Горький" (ул. Липская, 9а) в центре города возле здания Верховной Рады надписи красной и синей краской. Были написаны слова "Кацапы", "Вата" и "Москали". Об этом передает "Информатор".

В настоящее время не известно, были ли это одни и теже люди в предыдущем случае.

Правоохранители выясняют детали произошедшего.

В Киеве &quot;атаковали&quot; российский магазин и кофейню под Радой: все детали (видео)

В Киеве неизвестные разрисовали кофейню возле Рады надписями "Москали" и "Вата"(Фото: kiev.informator.ua)

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