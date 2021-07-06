Вот так выглядят смертельно опасные детские игрушки в Украине: не покупайте их!

В Украине ежегодно малыши получают тяжелые травмы от обычных детских игрушек. Иногда случаются даже смертельные случаи. Среди таких товаров, которые родители нередко покупают своим чадам, например, неокубы и даже... детские фотоаппараты.

В чем именно заключается опасность некоторых, на первый взгляд, невинных игрушек, как они выглядят - читайте в материале Styler ниже.

Какие игрушки самые опасные для маленьких украинцев

На сегодня, согласно данным Системы оперативного взаимного оповещения о продукции, представляющей серьезный риск, в Украине действует полный запрет на четыре детские игрушки. Все они представляют серьезную угрозу для жизни маленьких украинцев.

Игрушка-конструктор Neo Cube 4

В случае случайного глотания шарика ребенком возникает вероятность перекрытия дыхательных путей и удушения или асфиксии.

Фото: Neo Cube 4 (uvaga.gov.ua)

Конструктор-головоломка "Неокуб" цветной на 216 шариков

В случае случайного глотания шарика ребенком возникает вероятность частичного перекрытия дыхательных путей, что может привести к удушению ребенка, асфиксии и образованию язв в кишечной полости.

Фото: "Неокуб" цветной, 216 шариков (uvaga.gov.ua)

Игрушка-фотоаппарат из Китая

Составные части игрушки (например, мелкие батарейки), которые являются незащищенными и легкодоступными, ребенок может проглотить, что может привести к механической асфиксии. А в случае попадания этих деталей в носовую или ротовую полость, возможно травмирование, отравление или аллергическая реакция.

Фото: игрушечный фотоаппарат (uvaga.gov.ua)

Игрушка-оптический прибор ТМ Lida

Составные части игрушки являются легкодоступными и опасными, ведь ребенок может проглотить изготовленные из пластмассы детали, которые некачественно соединены между собой. А в случае попадания деталей (стекла, пластмассы) в носовую или ротовую полость, возможно травмирование. Осколок игрушки, который попадет в дыхательные пути, может привести к механической асфиксии. Кроме того, возможно поражение глазного яблока и тому подобное.

Фото: детский оптический прибор (uvaga.gov.ua)

Что говорят врачи

Украинские врачи утверждают: некачественные игрушки, которые дети разбирают на детали, из которых выпадают батарейки, которые дети могут проглотить и получить тяжелые травмы пищеводов, являются самыми распространенными среди опасных на рынке.

Хотя, например, неодимовые магниты с 2012 года запрещены для продажи на территории США даже взрослым!

"Опасность их в том, что магниты разноцветные, интересные, но если ребенок проглотил такие магниты - это может привести к очень тяжелым последствиям. Опасным также стал пластилин, который хорошо пахнет, имеет яркую окраску, разноцветный и это очень опасно, потому что он становится твердым. К примеру, девочка сделала пирожное из пластилина и съела его", - рассказал хирург "Охматдета" Роман Жежера.

Добавим, что все эти смертоносные игрушки изъяты из обращения в Украине. Но попадаются "бизнесмены", которые до сих пор продают их в интернете, в частности, на страницах в Instagram.