Опасные сообщения от банка: что нужно знать, чтобы не потерять деньги
Эксперты утверждают, что не все услуги банка нужно подключать к системе смс-информирования. А самое лучшее – пользоваться приложением, к которому можно установить коды и пароли. Перехватить уведомления в таких приложениях почти невозможно, так как есть защита от мошенников и собственные антивирусы.
Однако есть банки, которые все равно присылают смс-сообщения и полностью их отключить не получается. Или они нужны – для того, чтобы войти в приложение. Каких правил нужно придерживаться, рассказали в издании gsminfo.
1. Не сохраняйте смс-сообщения от банков. Если вирус попадет в смартфон, то сразу получит доступ к таким сообщениям. Лучше удаляйте их сразу после прочтения.
2. Отключите мобильный банк (перевод денег через смс). Используйте для такой операции приложение и веб-версию банка, где в смс приходит код.
3. Придерживайтесь правила "двух устройств". Если нет возможности или желания ставить приложение, то используйте правило "двух устройств" – на одном (компьютер) используйте онлайн-банк, а на телефон получайте смс. Это снизит до 0 риск перехвата.
4. Получать коды в смс лучше всего на старенький кнопочный телефонный аппарат, у которого нет доступа к интернету. Это 100% способ защиты.
5. Все сообщения из банка предназначены лично вам и никакие службы безопасности банка не могут их спрашивать. Помните! Все коды используют для проверки операций и если злоумышленник их получит, то сможет снять деньги с вашей карты, взять кредит на ваше имя и наделать много убытков.
Важно!
- Не общайтесь никогда с теми, кто звонит вам от имени банка. Просто завершите разговор и перезвоните в банк самостоятельно. Этот способ на 100% защитит вас от мошенников.
- Не храните на карте много денег. Для платежей в интернете используйте виртуальную карту, но основные средства держите на счету и переводите на карты постоянного использования только по мере необходимости.
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