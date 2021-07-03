Могут отравить и парализовать: назвали опасные для здоровья растения
Украинцев предупредили об опасных растениях, которые могут встречаться летом. Однако, они могут выглядеть привлекательными, но их опасно касаться.
Об этом сообщило Минздрав Украины на своем Telegram-канале.
Так, прикоснувшись к этим растениям, человек может получить поражение кожи или отравиться.
Борщевик Сосновского
Происходит растение с Кавказа, но очень распространено в Украине. Ее можно увидеть вдоль лесных дорог, на опушках, заброшенных пустырях.
Вырастает борщевик до трех метров и имеет крупные листья и соцветия, похожие на укроп. Его токсичный сок в разы повышает чувствительность кожи человека к ультрафиолету - можно получить постепенные ожоги 1-3 степени, в зависимости от попадания солнца на кожу. Кроме того, если сок попал на тело, то нужно немедленно промыть с мылом кожу, избегая прямых лучей, или обратиться к врачу в случае ожогов.
Фото: опасное растение борщевик (pixabay)
Белладонна
Растение растет в лиственных лесах на опушке леса и возле рек. Ее высота достигает 1,5 метра. Маленькие ягоды темного цвета, напоминающие вишню - ядовитые, как и листья, стебли, цветы.
Признаки отравления: расширенные зрачки, пересохший рот, боль в животе, низкое сердцебиение и пульс, а также замедление дыхания. Здесь поможет только "скорая помощь".
Фото: опасное растение Белладонна (pixabay)
Аконит
Ее еще называют "Волчье проклятие". Такое название происходит из-за использования его в отравлении мяса для хищников. Растет растение большей частью в горах, может достигать до метра высотой. Он имеет цветки синего или фиолетового цвета. Если растение попало в рот, то возникает боль и ожоги. Кроме того, появляется тошнота, расширение зрачков, слабость или паралич, проблемы с дыханием и сердцем.
Стоит отметить, что аконит может привести к смерти. Поэтому сразу надо вызвать медиков.
Фото: опасное растение аконит (pixabay)
Болиголов пятнистый
Он похож на дикую морковь или очень большую петрушку 1-2 метра, но с фиолетовыми пятнами, что можно встретить вдоль дорог, железных дорог, на пустырях, лугах. Все растение очень ядовито для человека нервно-паралитического действия. Достаточно 6-8 листьев, чтобы человек погиб.
Симптомы отравления: расширенные зрачки, учащенное, а затем замедленное сердцебиение, боль в мышцах, паралич, конвульсии, затрудненное дыхание.
Фото: опасное растение болиголов пятнистый (pixabay)
Ранее мы сообщали, что врачи назвали растение, которая вызывает страшные ожоги на коже.
Также недавно мы писали, какие комнатные растения опасны для здоровья.