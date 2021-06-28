Это растение вызывает жуткие ожоги на коже: врач сделала предупреждение

Борщевик – опасное растение , которое можно встретить в разных уголках Украины. Это растение может вызвать сильный ожог даже при легком прикосновении. Медики говорят, что количество случаев ожогов от борщевика меньше с каждым годом не становится и больше всего страдают от этого растения дети.

Как избежать таких ожогов и как быстро оказать первую помощь, рассказала врач-педиатр Анна Горбань в комментарии для издания " Факты ".

Специалист рассказала, что ожоги от борщевика долго заживают, так как раны возникают от химического вещества. Легкие ожоги можно лечить дома самостоятельно, а вот с более сложными – детей госпитализируют.

Как оказать первую помощь при ожоге борщевиком

Врач отметила, что детям нужно обязательно рассказывать об опасности и научить их, как правильно реагировать на такой ожог.

"Немедленно закрыть пострадавший участок кожи плотной тканью, чтобы на него не попал ультрафиолет. Особенность яда борщевика — он начинает действовать под лучами солнца. Придя домой, можно промыть участок кожи водой. Так удастся либо избежать ожога, либо сделать его менее глубоким. Но предоставленные сами себе дети ничего этого делать не станут, если их ни предупредить, ни научить. Должно быть ответственное отношение родителей к такой опасности", - объяснила Анна Горбань.

Как определить ожог борщевика

По словам педиатра, волдыри на коже сразу говорят о том, что ребенок получил ожог. Ранее такие ожоги ошибочно путали с инфекционным заболеванием.

"Раньше и врачи часто заблуждались, принимая наполненные жидкостью волдыри за инфекционное заболевание (буллезную форму пиодермии). Теперь с диагностикой проще. Но приходится расспрашивать детей, не залазили ли они в заросли. Борщевик — не крапива. Он не жалит. А ожог может появиться даже через несколько суток, если человек побывал на солнце. Ядовитые вещества (фуранокумарины) находятся в листьях, стеблях и плодах растения. Цветет борщевик все лето, часто встречается на обочинах дорог, у водоемов, в лесу и на дачных участках", - отметила специалист.