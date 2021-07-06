Ось так виглядають смертельно небезпечні дитячі іграшки в Україні: не купуйте їх!

В Україні щороку малюки отримують важкі травми від звичайних дитячих іграшок. Інколи трапляються навіть смертельні випадки. Серед таких товарів, які батьки нерідко купують своїм чадам, наприклад, неокуби і навіть... дитячі фотоапарати.

У чому саме полягає небезпека деяких, на перший погляд, безневинних іграшок, як вони виглядають - читайте у матеріалі Styler нижче.

Які іграшки найнебезпечніші для маленьких українців

На сьогодні, згідно з даними Системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик, в Україні діє повна заборона на чотири дитячі іграшки. Всі вони становлять серйозну загрозу для життя маленьких українців.

Іграшка-конструктор Neo Cube 4

У разі випадкового ковтання кульки дитиною виникає ймовірність перекриття дихальних шляхів та удушення або асфіксії.

Фото: Neo Cube 4 (uvaga.gov.ua)

Конструктор-головоломка "Неокуб" кольоровий на 216 кульок

У разі випадкового ковтання кульки дитиною виникає ймовірність часткового перекриття дихальних шляхів, що може призвести до удушення дитини, асфіксії та утворення язв у кишковій порожнині.

Фото: "Неокуб" кольоровий, 216 кульок (uvaga.gov.ua)

Іграшка-фотоапарат з Китаю

Складові частини іграшки (наприклад, дрібні батарейки), які є незахищеними та легкодоступними, дитина може проковтнути, що може призвести до механічної асфіксії. А у разі потрапляння цих деталей до носової або ротової порожнини, можливе травмування, отруєння або алергічна реакція.

Фото: іграшковий фотоапарат (uvaga.gov.ua)

Іграшка-оптичний прилад ТМ Lida

Складові частини іграшки є легкодоступними і небезпечними, адже дитина може проковтнути виготовлені із пластмаси деталі, які неякісно з'єднані між собою. А у разі потрапляння деталей (скла, пластмаси) до носової або ротової порожнини, можливе травмування. Осколок іграшки, який потрапить в дихальні шляхи, може привести до механічної асфіксії. Окрім того, можливе ураження очного яблука тощо.

Фото: дитячий оптичний прилад (uvaga.gov.ua)

Що кажуть лікарі

Українські лікарі стверджують: неякісні іграшки, які діти розбирають на деталі, з яких випадають батарейки, що діти можуть проковтнути та отримати тяжкі травми стравоходів, є найпоширенішими серед небезпечних на ринку.

Хоча, наприклад, неодімові магніти з 2012 року заборонені для продажу на території США навіть дорослим!

"Небезпека їх в тому, що магніти різнокольорові, цікаві, але якщо дитина проковтнула такі магніти це може призвести до дуже тяжких наслідків. Небезпечним також став пластилін, який гарно пахне, має яскраве забарвлення, різнокольоровий і це дуже небезпечно, бо він стає твердим, приміром, дівчинка зробила тістечко з пластиліну і з’їла його", - розповів хірург "Охматдита" Роман Жежера.

Додамо, що усі ці смертоносні іграшки вилучені з обігу в Україні. Але трапляються "бізнесмени", які й досі продають їх в інтернеті, зокрема, на сторінках у Instagram.