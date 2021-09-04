Как выглядят школьные обеды в разных странах мира (фото)

В Гонконге у детей в обед вход рис, салат, суши, подлива. В школах есть салат-бар, суши-бар и кафе, где шеф-повара предлагают специальное меню. Стоимость набора в среднем 4,5 доллара.

В Китае школьный комплексный обед состоит из четырех блюд – гарнир, мясные шарики, салат и отдельно – свежие овощи.

Во Франции школьный обед – очень важная часть дня и питанию детей тут тоже уделяют пристальное внимание. Блюда меняются ежедневно. В стандартный комплексный обед ходит порция овощей и зелени, гарнир, мясное блюдо + отварные овощи, булочка и к ней порционный сыр или масло. На десерт – кусочек пирога.

В Финляндии комплексные обеды для школьников бесплатные. Внешне они напоминают обеды в Украине – ложка гарнира, ложка подливки, салат, свежие овощи. Дополнительно – кусочек хлеб с маслом или галеты.

Традиционный обед в Японии включает порцию гарнира, порцию подливы, отдельно – салат и в упаковке – десерт.

В Индии дети получают довольно разнообразное меню: гарнир с овощами, подлива, основное блюдо, два соуса на выбор.

В США обходятся без гарнира в виде круп. В меню входит котлетка с соусом, салат, на гарнир – горошек и морковка. Дополнительно – кусочек хлеба и на десерт – банан.

А вот еще один вариант обеда в США. Так кормят в школах Техаса.

А вот так выглядит обед в румынской школе - круассан и пакет молока или кефира.

Обед школьника в Словакии: копченая скумбрия, хлеб, салат из помидоров и красного перца, киви, яблоко, десерт.

Обед сингапурского школьника: жареные анчоусы, омлет, жаркое с капустой и помидорами, ростки сои и куриная отбивная.

В Испании школьник получит на обед: жареную рыбу с помидорами и салатом, хлеб, яблоко.