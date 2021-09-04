Как выглядят школьные обеды в разных странах мира (фото)

В Украине школьные столовые должны в новом учебном году перейти на обновленное меню для детей. Разработчики блюд для школьного меню утверждают, что рацион питания станет более полезным и насыщенным. Комплексные обеды у школьников есть во многих странах мира.
Как выглядят такие обеды в различных школьных столовых разных стран - читайте в материале ниже.
В Гонконге у детей в обед вход рис, салат, суши, подлива. В школах есть салат-бар, суши-бар и кафе, где шеф-повара предлагают специальное меню. Стоимость набора в среднем 4,5 доллара.
Обед сингапурского школьника: жареные анчоусы, омлет, жаркое с капустой и помидорами, ростки сои и куриная отбивная.
В Испании школьник получит на обед: жареную рыбу с помидорами и салатом, хлеб, яблоко.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, когда у школьников будут каникулы в 2021-2022 учебном году.