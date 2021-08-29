Школьные каникулы в 2021-2022 году: появился новый график

Учебный год в Украине начнется традиционно 1 сентября. Учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, занятия начнутся в обычном формате – в классах. Переход на дистанционное обучение возможен только в случае резкого роста количества больных с коронавирусом.

Когда школьники пойдут отдыхать на каникулы в 2021-2022 учебном году – читайте в нашем материале ниже.

Даты каникул в каждой школе уже давно определяют самостоятельно. Министерство образования разрешило учебным заведениям корректировать график обучения в соответствии с потребностями. Однако есть основные правила, которые должны соблюдать все школы: длительность каникул не должна превышать 30 дней, исключение – летние каникулы.

В большинстве школ установлена классическая семестровая система, которая включает в себя 4 четверти и два семестра.

Когда школьники будут отдыхать в 2021-2022 году:

Осенние каникулы - с 25 по 31 октября 2021 года

Зимние каникулы - с 25 декабря 2021 года по 9 января 2022 года

Весенние каникулы – с 28 марта 2022 года по 3 апреля 2022 года

Летние каникулы – с 1 июня 2022 года по 31 августа 2022 года

Продолжительность учебного года:

Начальная школа (1-4 классы) – 720 часов

Гимназия (5-9 классы) – 890 часов

Лицей (10-12 классы) – 1110 часов

Дополнительные выходные дни:

14 октября – День защитника Украины

25 декабря – Католическое Рождество

8 марта – Международный Женский день

25 апреля - Пасха

1 мая – День труда

9 мая – День победы

График каникул может меняться в зависимости от потребностей школы, эпидемиологической ситуации в стране, а также - в каждой отдельной области страны. Он носит только рекомендательный характер.