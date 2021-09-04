Як виглядають шкільні обіди в різних країнах світу (фото)

В Україні шкільні їдальні мають у новому навчальному році перейти на оновлене меню для дітей. Розробники страв для шкільного меню стверджують, що раціон харчування стане більш корисним і насиченим. Комплексні обіди у школярів є в багатьох країнах світу.
Як виглядають такі обіди в різних шкільних їдальнях різних країн - читайте в матеріалі нижче.
У Гонконзі у дітей в обід вхід рис, салат, суші, підлива. У школах є салат-бар, суші-бар і кафе, де шеф-кухарі пропонують спеціальне меню. Вартість набору в середньому 4,5 долара.
Обід сінгапурського школяра: смажені анчоуси, омлет, печеня з капустою і помідорами, паростки сої та куряча відбивна.
В Іспанії школяр отримає на обід: смажену рибу з помідорами та салатом, хліб, яблуко.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, коли у школярів будуть канікули у 2021-2022 навчальному році.