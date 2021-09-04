Як виглядають шкільні обіди в різних країнах світу (фото)

У Гонконзі у дітей в обід вхід рис, салат, суші, підлива. У школах є салат-бар, суші-бар і кафе, де шеф-кухарі пропонують спеціальне меню. Вартість набору в середньому 4,5 долара.

У Китаї шкільний комплексний обід складається з чотирьох страв – гарнір, м'ясні кульки, салат і окремо – свіжі овочі.

У Франції шкільний обід - дуже важлива частина дня і харчуванню дітей тут теж приділяють пильну увагу. Страви змінюються щодня. У стандартний комплексний обід ходить порція овочів і зелені, гарнір, м'ясне блюдо + відварені овочі, булочка і до неї порційний сир або масло. На десерт - шматочок пирога.

У Фінляндії комплексні обіди для школярів безкоштовні. Зовні вони нагадують обіди в Україні - ложка гарніру, ложка підливи, салат, свіжі овочі. Додатково - шматочок хліб з маслом або галети.

Традиційний обід в Японії включає порцію гарніру, порцію підливи, окремо – салат і в упаковуванні – десерт.

В Індії діти отримують досить різноманітне меню: гарнір з овочами, підлива, основне блюдо, два соуси на вибір.

У США обходяться без гарніру у вигляді круп. У меню входить котлетка з соусом, салат, на гарнір – горошок і морквина. Додатково - шматочок хліба і на десерт-банан.

А ось ще один варіант обіду в США. Так годують у школах Техасу.

А ось так виглядає обід в румунській школі - круасан і пакет молока або кефіру.

Обід школяра в Словаччині: копчена скумбрія, хліб, салат з помідорів і червоного перцю, ківі, яблуко, десерт.

Обід сінгапурського школяра: смажені анчоуси, омлет, печеня з капустою і помідорами, паростки сої та куряча відбивна.

В Іспанії школяр отримає на обід: смажену рибу з помідорами та салатом, хліб, яблуко.